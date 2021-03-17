Çavuşoğlu: “Yunanistan Dışişleri Bakanı Ankara’ya Geliyor”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’la 14 Nisan Ankara’da görüşeceklerini açıkladı. Çavuşoğlu bu açıklamayı, Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mukhtar Tileuberdi ile Cumhurbaşkanlığı’nda düzenlediği ortak basın toplantısında yaptı. Atina’da dün ve bugün yürütülen görüşmelerle ilgili bir soru üzerine Bakan Çavuşoğlu, Yunan Bakan Dendias’ın 14 Nisan’da Türkiye’yi ziyaret edeceğini duyurdu. Çavuşoğlu, sonrasında kendisinin de Atina’yı ziyaret edeceğini ve ardından liderler zirvesi için planlama yapılacağını dile getirdi. İstanbul’da 25 Ocak’ta yapılan 61’nci tur istikşafi görüşmelere dikkat çeken Çavuşoğlu, beş yıl aradan sonra Türkiye’de düzenlenen görüşmelerin gayet olumlu bir havada geçtiğini ifade etti. Çavuşoğlu, “Eski adıyla istikşafi, yeni adıyla istişari görüşmelerde Ege’de Türkiye ve Yunanistan arasında anlaşamadığımız konular ele alındı. İki ülke arasında var olan sorunların nasıl çözüleceğine birlikte karar vermeyi istiyoruz. Ancak takdir ederseniz hemen çözülecek konular da değil, önümüzdeki süreçte görüşmelere ev sahipliği rotasyonu devam edecek. Dün istişari ve bugün de siyasi istişareler gerçekleştiriliyor. Doğu Akdeniz’de hakça paylaşım diyoruz. Cumhurbaşkanımızca yapılan Çok Taraflı Doğu Akdeniz Konferansı teklifimizi Avrupa Birliği tarafına ilettik. Avrupa Birliği tarafından somut bir dönüş olmadı” dedi.

Bu arada Dendias, dün yaptığı açıklamada, Atina’da 62. turu yapılan Türkiye ile Yunanistan arasındaki görüşmeler için "Türkiye ile olan yegane ikili farklılığımızın, yani Ege ve Doğu Akdeniz’de Münhasır Ekonomik Bölge ve kıta sahanlığının belirlenmesi, UNCLOS ve Uluslararası Hukuk temelinde çözümü için ortak bir zemin bulmamıza yol açacağını umuyoruz. Türkiye’nin Yunanistan ile ilgili son zamanda gündeme gelen tek yanlı ithamlarına doğru zamanda ve uygun şekilde diplomatik yollarla cevap verilecek” demişti. Afganistan toplantısı Nisan ayı içinde planlanıyor Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, VOA Türkçe’nin sorusu üzerine ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in teklifte bulunduğu Türkiye’nin ev sahipliğinde yapılacak Afganistan ile ilgili toplantı için açıklamada bulundu. Çavuşoğlu, Nisan ayı içerisinde Afganistan toplantısını gerçekleştirmeyi umut ettiğini açıkladı. Sıklıkla telefon trafiği yürüttüğü Afganistan Dışişleri Bakanı Muhammed Atmar ile Cumartesi günü yeniden görüşeceğini ve katılımcı isimlerini belirlemeye çalıştıklarını aktardı.