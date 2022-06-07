Çavuşoğlu: Yunanistan ihlali sonlandırmazsa adaların egemenliği tartışılır

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Ankara'da Makedonya Dışişleri Bakanı Bujar Osmani ile ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu bir gazetecinin sorusuna verdiği yanıtta Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki adaların silahlandırılmasından vazgeçmemesi halinde adaların egemenliğinin tartışılacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis'in İstanbul'da Antalya Diplomasi Forumu'nun son gününde birlikte yemek yediğini hatırlatan Çavuşoğlu Yunanistan'ın bu yemek sonrasında "yoğunlaştırılmış bir şekilde Türkiye karşıtlığına" girdiğini söyledi.

Çavuşoğlu "Hem İstanbul'da yemekte Cumhurbaşkanımıza ilişkilerimizi geliştirelim, sorunlarımızı çözelim ve üçüncü ülkeleri ve tarafları dahil etmeyelim bu sürece diye teklifte bulunacaksın hem de gidip her platformda Türkiye karşıtlığı yapacaksın. Özellikle de Türkiye'nin ABD'den almak istediği F-16'ları Türkiye'ye vermeyin diye lobi yapacaksın. Aslında bu NATO müttefikliğine de sığmayan bir hareket" dedi.

"Yunanistan'ın agresif olmasının başka bir sebebi nedir?" diyen Çavuşoğlu "Yunanistan 1923 Lozan ve 1947 Paris Anlaşmalarıyla silahlandırmama koşuluyla kendisine verilen adaların statüsünü ihlal etmesi ve bizim de bu ihlali uluslararası hukuk çerçevesinde gündeme getirmemiz" diye devam etti.

"BM'YE İKİ TANE MEKTUP YAZDIK"

Birleşmiş Milletler'e iki tane mektup yazdıklarını söyleyen Çavuşoğlu "Yunanistan bu ihlalden vazgeçmezse, adaların egemenliği tartışılır. Bu kadar açık net. Anlaşmalara uyacaksın. Uluslararası hukuktan bahsediyorsun. Sürekli herkese ders vermeye çalışıyorsun. Demokrasi Yunanistan'dan başladı diyorsun. Ama anlaşmalar ortada. Bizim gönderdiğimiz mektuplara hukuki çerçevede cevap veremediği için agresifleşiyorlar ve Türkiye'ye ithamlarda bulunuyorlar" diye konuştu.

"Yunanistan'ın düştüğü durum içler acısı. Bir şeyi çok iyi başarıyorlar. En haksız durumda bile ne kadar haklı olduğunu anlatmada ve ağlamada çok başarılılar. Gelip yüzünüze sarılırlar, arkasını döndüğü zaman nefret, kin, yalan, iftira... Bunlar siyasetçilere ve ülkelere yakışan tavırlar değil" diyen Çavuşoğlu "Yunanistan bizim yazdığımız mektuplara adam gibi cevap versin. Bu adaların, silahsızlandırılmış adaların statüsünü ihlal etmediğini söylesin. Bu ihlali sonlandırmazsa adaların egemenliği tartışılır" ifadelerini kullandı.

DW / EC, BÖ

