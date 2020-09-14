HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Çavuşoğlu: "Yunanistan Sevilla Haritası'ndan Vazgeçmezse Gerginlik Sürer"

Çavuşoğlu: "Yunanistan Sevilla Haritası'ndan Vazgeçmezse Gerginlik Sürer"

14.09.2020 12:20 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Sevilla haritasından vazgeçmediği sürece bölgede gerginliğin sona ermeyeceğini söyledi

Çavuşoğlu: "Yunanistan Sevilla Haritası'ndan Vazgeçmezse Gerginlik Sürer"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Oruç Reis Gemisi’nin Doğu Akdeniz’de doğal kaynak arama faaliyetlerine ara vermesiyle olarak geminin bakıma alınması dolayısıyla yeni bir NAVTEX yayımlanmadığını söyledi.

NTV Televizyonu yayınına katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Sevilla haritasından vazgeçmediği sürece bölgede gerginliğin sona ermeyeceğini söyledi.

Çavuşoğlu “Ön şartsız bir şekilde kendine güvenen ülkeler, biraraya gelir sonra sorunun çözülmesi için şartlarını masaya getirir ve kendi tezini savunur. Sevilla haritasından Yunanistan vazgeçmediği sürece ve Türkiye’nin kıta sahanlığına saygı duymadığı sürece adalar için Meis için maksimalist yaklaşım içerisinde kıta sahanlığı talebinden vazgeçmediği sürece bu gerginlik bitmez. Diğer taraftan Kıbrıs’ta da Rum Kesimi, KKTC’nin haklarını garanti altına alacak bir mekanizmaya evet demesi gerekiyor. Bunu kabul etmediği sürece biz de faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Rum Kesimi’nin Türk tarafını yok saymaması lazım. Yunanistan’ın uluslararası hukuk çerçevesinde mantıklı olması lazım. Sen hangi uluslararası hukuka göre Meis için 10 kmkarelik bir ada için 40 bin kmkarelik bir saha talebinde bulunuyorsun?” diye konuştu.

Yunanistan Başbakanı son olarak Oruç Reis Gemisi’nin faaliyetlerine ara vermesini olumlu bir gelişme olarak nitelendirmiş ve bunun devamının gelmesini umduğunu dile getirmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kahve telvesiyle vücudunu yıkayan güzel model çıplak fotoğrafını paylaştı Kahve telvesiyle vücudunu yıkayan güzel model çıplak fotoğrafını paylaştı
Koronavirüs testi pozitif çıkan kadın, yolcu otobüsünde yakalandıKoronavirüs testi pozitif çıkan kadın, yolcu otobüsünde yakalandı
ALES sonuçları açıklandı! ALES sonuçları sorgulama ekranıALES sonuçları açıklandı! ALES sonuçları sorgulama ekranı
En Çok Okunan Haberler
Erdoğan'ın sözleri sonrası Macron'a şaşırtan destek
Erdoğan'ın sözleri sonrası Macron'a şaşırtan destek
Pendik'te yolcu otobüsü devrildi
Pendik'te yolcu otobüsü devrildi
MasterChef'ten elenen isim belli oldu
MasterChef'ten elenen isim belli oldu
Evliliğini sosyal medyadan duyurdu
Evliliğini sosyal medyadan duyurdu
Görüntüler büyük tepki çekmişti! Tacizci 'hoca' hakkında karar verildi
Görüntüler büyük tepki çekmişti! Tacizci 'hoca' hakkında karar verildi
Hoca kılığındaki tacizcinin bu fotoğrafı ortalığı karıştırdı
Hoca kılığındaki tacizcinin bu fotoğrafı ortalığı karıştırdı
İlginizi Çekebilir
Muhittin Böcek'in sağlık durumu nasıl?
Muhittin Böcek'in sağlık durumu nasıl?
Van'da iğrenç olay! Cami imamı küçük kızı taciz etti
Van'da iğrenç olay! Cami imamı küçük kızı taciz etti
Koronavirüs hastası hayatını kaybetti, Gaziantep karıştı! 4 polis yaralı
Koronavirüs hastası hayatını kaybetti, Gaziantep karıştı! 4 polis yaralı
Tek kelimeyle dehşet! Öz oğlunu öldürdü, babasını da saldırdı
Tek kelimeyle dehşet! Öz oğlunu öldürdü, babasını da saldırdı
İstanbul'da iğrenç olay! Markette tacize uğradı
İstanbul'da iğrenç olay! Markette tacize uğradı
Diğer Haberler
Ordu Valisi: Gözlerinin yaşına bakmayız
Vali sosyal medyada paylaştı: Gözlerinin yaşına bakmayız
Koronavirüs testi pozitif çıkan kadın, yolcu otobüsünde yakalandı
Koronavirüs testi pozitif çıkan kadın, yolcu otobüsünde yakalandı
Suriye'den acı haber... Kızılay ekibine silahlı saldırı: 1 şehit, 1 yaralı
Suriye'de alçak saldırı! 1 şehit
Sosyal medyadan helallik isteyip intihar etti
Sosyal medyada bunu paylaşıp intihar etti
Koronavirüsü yenen Körfez Belediye Başkanı Söğüt, yeniden göreve başladı
Koronavirüsü yenen Belediye Başkanı yeniden göreve başladı
Yer: İzmir... Burada sadece 5 kişi yaşıyor! 'Kendinden sosyal mesafeli' köy
Burada isteseler de sosyal mesafeyi aşmaları zor çünkü...
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.