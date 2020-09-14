Çavuşoğlu: "Yunanistan Sevilla Haritası'ndan Vazgeçmezse Gerginlik Sürer"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Oruç Reis Gemisi’nin Doğu Akdeniz’de doğal kaynak arama faaliyetlerine ara vermesiyle olarak geminin bakıma alınması dolayısıyla yeni bir NAVTEX yayımlanmadığını söyledi.

NTV Televizyonu yayınına katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Sevilla haritasından vazgeçmediği sürece bölgede gerginliğin sona ermeyeceğini söyledi.

Çavuşoğlu “Ön şartsız bir şekilde kendine güvenen ülkeler, biraraya gelir sonra sorunun çözülmesi için şartlarını masaya getirir ve kendi tezini savunur. Sevilla haritasından Yunanistan vazgeçmediği sürece ve Türkiye’nin kıta sahanlığına saygı duymadığı sürece adalar için Meis için maksimalist yaklaşım içerisinde kıta sahanlığı talebinden vazgeçmediği sürece bu gerginlik bitmez. Diğer taraftan Kıbrıs’ta da Rum Kesimi, KKTC’nin haklarını garanti altına alacak bir mekanizmaya evet demesi gerekiyor. Bunu kabul etmediği sürece biz de faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Rum Kesimi’nin Türk tarafını yok saymaması lazım. Yunanistan’ın uluslararası hukuk çerçevesinde mantıklı olması lazım. Sen hangi uluslararası hukuka göre Meis için 10 kmkarelik bir ada için 40 bin kmkarelik bir saha talebinde bulunuyorsun?” diye konuştu.

Yunanistan Başbakanı son olarak Oruç Reis Gemisi’nin faaliyetlerine ara vermesini olumlu bir gelişme olarak nitelendirmiş ve bunun devamının gelmesini umduğunu dile getirmişti.

