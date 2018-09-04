Çavuşoğlu: Yunanistan'ı hedef alan hainler, ülkemizde barınamaz

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA) - YUNANİSTAN'ın yenilenen İzmir Başkonsolosluğu binasının açılışı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias'ın katıldığı törenle yapıldı. Burada konuşan Çavuşoğlu, "Dostum Nikos, burada, İzmir'de ve ülkemizde, sadece Yunanistan'ın hayrına olan insanlar barınabilir. Yunanistan'ı hedef alan teröristler, darbeciler ve hainler, yani Yunanistan'ı hedef alan hainler, bizim ülkemizde barınamaz. Buna da izin vermeyiz" dedi. Kocias ise darbe girişimine karşı Türkiye'nin yanında yer aldıklarını, kararları hukukun verdiğini söyledi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, Yunanistan'ın yenilenen İzmir Başkonsolosluğu binasının açılışında bir araya geldi. Konsolosluk binasının açılış kurdelesini kesen iki bakan, daha sonra bina içinde açıklamalarda bulundu. İlk olarak Yunan Bakan Kocias konuştu. Kocias, iki ülke arasında mevcut olan bazı sorunlara rağmen iş birliği ve birlikte çalışabilme olanağı bulabildiklerini, binanın yeniden yapılanması ile restorasyonunun iki ülke arasında yeniden yapılanmanın başlangıcı olarak görülebileceğini söyledi. KOCİAS: TÜRKİYE, AVRUPA'DA ÖNEMLİ GÜÇ Dış temsilciliklerin tadilatına önem verdiklerini, Ankara'daki büyükelçilik binasında da tadilat gerçekleştireceklerini kaydeden Kocias, "Sayın Çavuşoğlu ile birlikte iki ülke arasındaki ilişkilerin daha iyi seviyelere gelebilmesi için çalışıyoruz. Aynı zamanda Türkiye'nin AB yöneliminde de birlikte çalışıyoruz. Bu iki ülkede de iki büyük lider işbaşında ki bu liderler uluslararası hukuka bağlı olarak iki ülke arasında mevcut olan sorunları çözebilme kabiliyetine sahipler. Bu iki lider istikrar için birlikte çalışmaya devam ediyorlar. Yunanistan uzun yıllardan sonra ekonomik krizden çıkıyor. Her türlü darbeciye, darbe girişimine karşı her zaman Türkiye'nin yanında olduk ve olmaya devam ediyoruz. Eminiz ki ekonomik alanda da istikrarını koruyacaktır Türkiye. Türkiye, Avrupa'da önemli bir güç. Yunanistan da medeniyetin, Avrupa mirasının beşiği. Allah bize komşu olmanın güzelliklerini ve zorluklarını birlikte yaşatıyor" dedi. ÇAVUŞOĞLU: ANLAŞAMADIĞIMIZ KONULAR VAR Yunan Bakan Nikos Kocias'ın ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu konuştu. "Dostum Nikos'u ülkemizde ve güzel şehrimiz İzmir'imizde ağırlamaktan mutluluk duyuyorum" diyerek sözlerine başlayan Çavuşoğlu, şunları kaydetti: "Türkiye ve Yunanistan coğrafyanın ve tarihin adeta kenetlediği iki ülkedir. Bizler esasen iki büyük medeniyeti temsil ediyoruz. Bu iki büyük medeniyetin izlerini ve zenginliklerini birlikte taşıyoruz. Nikos'un her zaman söylediği gibi Allah bizi komşu yaptı. Her iki ülkede de sayısız kültürel miraslarımız var. Gelirken bilgilere baktım. Dillerimizde ortak 5 bin kelime var. Tüm bunlar halklarımızı birbirine yakınlaştırıyor. Biz Yunanistan ile ilişkilerimizde işbirliği ve diyaloğu temel yapı taşı olarak görüyoruz. Nikos'un da söylediği gibi anlaşamadığımız konular var. Hatta bazen fırtınalı günler yaşıyoruz ya da durumlarla karşı karşıya kalıyoruz ama sonuçta sağduyunun hakim olmasının sebebi de iki tarafta da bu işbirliği ve diyaloğu temel taşı olarak görmek yatıyor." 'YUNANİSTAN ÇİFTE STANDARDI ELEŞTİREREK DESTEK VERDİ' Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aralık ayında Yunanistan'ı ziyaret etmesinin, ilişkilerde yeni dönüm noktası olduğunu da vurgulayan Çavuşoğlu, "Bu ziyaret 65 yıl sonra devlet başkanı düzeyinde yapılan ilk ziyaret, karşılıklı. Yunanistan ile ilişkilerimizi yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyi seviyesine çıkarttık. Son toplantı burada İzmir'de gerçekleşmişti. Bir sonraki toplantıyı da inşallah Atatürk'ün doğum yeri olan Selanik'te gerçekleştireceğiz. İki şehir arasında İzmir ile Selanik arasında kardeş şehir ilişkisi var. Biz bağlarımızı somut projelerle de güçlendirmek istiyoruz. O nedenle İzmir ile Selanik arasındaki feribot seferlerinin başlamasında gecikme olmuş. Bunun bir an önce başlaması gerekiyor. Bu konuda birlikte çalışalım. Aynı şekilde İstanbul'da ile Selanik arasında tren yolu projemiz var, bunu da hayata geçireceğiz. Kendi aramızda bazı konularda görüş ayrılığımız sır değil ama Yunanistan özellikle Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik sürecine her zaman çifte standarttan uzak durarak, hatta çifte standardı eleştirerek destek vermiştir" diye konuştu. 'İZİN VERMEYİZ' Yunanistan'ı hedef alan darbecilerin Türkiye'de barınamayacağını dile getiren Bakan Çavuşoğlu, "Yunanistan İzmir Başkonsolosluğu esasen 1877 yılından bu yana İzmir'de bizim misafirimizdir. Biz bu ev sahipliğinden mutluluk duyuyoruz. Ülkemizde Yunanistan temsilcilikleri ve burada görev yapan tüm personel bize emanettir, bizim misafirimizdir. İki ülkenin de kültüründe misafirin önemli bir yeri vardır. Dostum Nikos, burada İzmir'de ve ülkemizde sadece Yunanistan'ın hayrına olan insanlar barınabilir. Yunanistan'ı hedef alan teröristler, darbeciler ve hainler, yani Yunanistan'ı hedef alan hainler bizim ülkemizde barınamaz. Buna da izin vermeyiz" dedi. KOCİAS: ÜLKEMİZDE TERÖRİSTLERİ BARINDIRMIYORUZ Tekrar söz olan Yunanistan Dışişleri Bakanı Kocias ise "Türkiye'ye gösterdiği misafirperverlik için teşekkür ediyorum. Biz ülkemizde teröristleri barındırmıyoruz, misafir etmiyoruz. Bizim ülkemizde her zaman geçerli olan husus hukuk sürecinin ve uluslararası hukuk sürecinin işletilmesi yönündedir. İnanıyorum ki buna bizim ikili ilişkilerimiz de dayanmakta. Dostluğumuz aynı şekilde, Avrupa'daki ortak yönelimimiz de. Her zaman belirtmiş olduğum bir husus var, o da AB'ye üye bir Türkiye her zaman Yunanistan'ın menfaatine olacaktır. Türkiye'nin üye olduğu günleri beklememize gerek yok, inşallah en kısa sürede Türk vatandaşlarına yönelik vize uygulaması kalkar ve konsolosluğumuzdaki iş yoğunluğu da azalır. Türkiye tabi ki AB ile mevcut anlaşmaların hayata geçirilmesini hak eden bir ülke. İmzalanan bütün anlaşmaların hayata geçirilmesi son derece önemli" diye konuştu. SOLO TÜRK PİLOTUNDAN PROVA Bakanların bu açıklamaları sırasında, 9 Eylül'de İzmir'in kurtuluş günü törenlerinde gösteri sunacak Solo Türk pilotu, savaş uçağıyla prova yapmaya başladı. Pilotun alçaktan uçması ise yoğun ses duyulmasına neden oldu. Bu sırada Yunan Bakan Kocias, gülümseyerek, "Galiba bu anlaşmalardan memnun olmayanlar, biraz gürültü çıkarıyor" dedi. Çavuşoğlu ise İngilizce olarak "Bizi hedef almıyorlari endişelenmeyin" diye karşılık verdi. KORDON'DA BİRLİKTE DOLAŞTILAR Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, açıklamadan sonra Birinci Kordon'da birlikte yürüdü. Restoranlarda bulunan müşterilerle yakından ilgilenen bakanlar, ayaküstü sohbet edip, çocukları sevdi.



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