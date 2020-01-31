Çavuşoğlu-Zaharieva ortak basın toplantısı

ANKARA/SOFYA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bulgaristan'ın Avrupa Birliği içinde olumlu bir rol üstlendiğini belirterek, "Bulgaristan'ın özellikle Türkiye'ye yönelik tutumundan da memnuniyet duyuyoruz." dedi.

Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da Bulgar mevkidaşı Ekaterina Zaharieva ile heyetler arası görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden sonra Bulgaristan'dan gelen taziye ve dayanışma mesajları için teşekkürlerini iletti.

"Bulgaristan bizim için sadece komşu değil, müttefik ve dost bir ülke." diyen Çavuşoğlu, iki ülkenin birçok alandaki iş birliğinin örnek alınması gerektiğini söyledi.

Çavuşoğlu, iki ülkenin karşı karşıya olduğu zorluklar bulunduğunu, birlikte çalışarak bunların üstesinden geldiklerini belirterek, buna örnek olarak kaçak göçle mücadelede elde edilen başarıyı gösterdi.

İkili ticaretin arttığını ifade eden Çavuşoğlu, ticaretin dengeli olmasının sevindirici olduğunu, 10 milyar dolar hedefine ulaşabileceklerini kaydetti.