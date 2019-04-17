Çavuşoğlu-Zarif ortak basın toplantısı

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Suriye konusunda Türkiye ve Rusya ile çalışmaya devam edeceklerini belirterek, anayasa komisyonunun kurulması ve siyasi sürecin ilerletilmesi konusundaki ortak çabaların süreceğini bildirdi. Zarif, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Ankara'da Dışişleri Konutu'ndaki görüşmesinden sonra ortak basın toplantısı düzenledi. Türkiye'de yapılan mahalli idareler seçiminin başarılı geçmesinden dolayı Türk halkına tebriklerini ileten Zarif, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve AK Parti'yi seçimdeki başarısından ötürü kutladı. Zarif, İran'da yaşanan sel felaketinde Türkiye'nin sağladığı desteğe dikkati çekerek, "Türk Kızılaya, Türk halkına ve Türkiye devletine bu acıyı bizimle paylaştıkları ve bize yardım ettikleri için çok teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı. - "ABD uluslararası hukuku görmezden geliyor" Türkiye'nin akılcı ve yasalara uygun şekilde ABD ambargolarına karşı çıktığına vurgu yapan Zarif, bu konudaki tutumu ve ABD'nin, "terörle mücadele eden bir yapı olan İran Devrim Muhafızlarını" terör örgütleri listesine almasına tepki göstermesinden dolayı da Türkiye'ye teşekkür etti. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Dünyayı sarsan olayların hepsini bilmişti! İşte Baba Vanga'nın 2019 kehanetleri Çukurcalı 37 ilkokul öğrencisi kitap yazdı Kayseri'de, 'Kayseralli 2019' sağlık tatbikatı

Zarif, kendilerinin Türkiye gibi tüm siyasi ilişkilerde uluslararası hukukun temel alınmasından yana olduğuna işaret ederek, "ABD, maalesef uluslararası hukuku görmezden geliyor. Mesela 5+1 müzakerelerinden çıkmakla, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak ilan etmekle, Golan Tepeleri'ni İsrail toprağı olarak tanımakla, Devrim Muhafızlarını terör örgütü ilan etmekle, tüm bunlarla ABD, uluslararası hukuku en temelinden sarsmıştır. Buna aykırı bir şekilde davranmıştır." diye konuştu. Devletlerin birbirleriyle anlaşamadığı konular olabileceğini ancak buna rağmen uluslararası güven ve barışı sağlamak adına iş birliği yapabileceklerini aktaran Zarif, Astana sürecinin bunun bir örneği olduğuna değindi. Zarif, son üç yılda Astana süreci çerçevesinde, Suriye'de huzuru büyük oranda hakim kıldıkları değerlendirmesini yaparak, "İdlib ve Suriye'nin diğer bölgelerinde de bu huzur ortamı inşallah devam eder. Tabii ki Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve Suriye halkının isteklerine saygı duyarak." dedi. - "Ortak çabalarımız sürecek"

Türkiye ve Rusya ile Suriye'deki çabalarına devam edeceklerini belirten Zarif, şöyle devam etti: "Suriye'deki siyasi süreci ilerletme ve anayasa komisyonunun kurulması konusunda, oradaki insanların da çektiklerini dindirme adına Türkiye ve Rusya ile çabalarımıza devam edeceğiz. İlk olarak yerinden edilmiş insanların tekrar kendi evlerine, kendi vatanlarına dönmesi için çabalarımıza devam edeceğiz. İkincisi de tarafların karşılıklı olarak hapistekilerin iadesini ve cesetleri teslim etmesini sağlayacağız." ifadelerini kullandı. Zarif, Afrika'nın kuzeyinde endişe verici gelişmeler yaşandığını söyleyerek, ortak temennilerinin burada halkın iradesine uygun şekilde huzur ortamının sağlanması olduğunu dile getirdi. Türkiye ile belirledikleri 30 milyar dolar ikili ticaret hacmi hedefine halen uzak olduklarına dikkati çeken Zarif, Çavuşoğlu ile görüşmesinde Avrupa Birliği (AB) ile bankacılık alanında kurdukları özel mekanizmayı da ele aldıklarını kaydetti. ABD'nin İran'a yönelik tek taraflı yaptırımlar konusunda Türkiye'nin de aralarında olduğu 8 ülkeye verdiği muafiyetlerin uzatılmaması durumunda İran'ın programının ne olacağına ilişkin soruya Zarif, "Biz, ABD'nin diğer ülkelerin ilişkilerini kontrol altına alamayacağına inanıyoruz. Hiçbir zaman bir ülke, menfaatlerini terk etmez." yanıtını verdi.