HABER

Çavuşoğlu-Zarif ortak basın toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2019 14:36 | Son Güncelleme

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif: (2) - "Suriye'deki siyasi süreci ilerletme ve anayasa komisyonunun kurulması konusunda, oradaki insanların da çektiklerinini dindirme adına Türkiye ve Rusya ile çabalarımıza devam edeceğiz" - "İdlib ve Suriye'nin diğer bölgelerinde de bu huzur ortamı inşallah devam eder. Tabii ki Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve Suriye halkının isteklerine saygı duyarak" - "Biz, ABD'nin diğer ülkelerin ilişkilerini kontrol altına alamayacağına inanıyoruz. Hiçbir zaman bir ülke, menfaatlerini terk etmez" - "Bizim ABD'li şirketlerle ticaret konusunda herhangi bir sorunumuz yok. ABD'ye bizim diğer ülkelerle ticari ilişkilerimizi etkilemesine izin vermeyiz" - "Bütün dünya ABD'nin karşısında durmalıdır. Aksi halde ABD, dünya ülkelerinin birbirleriyle ilişkilerini kendi çıkarları çerçevesinde şekillendirecektir"

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Suriye konusunda Türkiye ve Rusya ile çalışmaya devam edeceklerini belirterek, anayasa komisyonunun kurulması ve siyasi sürecin ilerletilmesi konusundaki ortak çabaların süreceğini bildirdi.

Zarif, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Ankara'da Dışişleri Konutu'ndaki görüşmesinden sonra ortak basın toplantısı düzenledi.

Türkiye'de yapılan mahalli idareler seçiminin başarılı geçmesinden dolayı Türk halkına tebriklerini ileten Zarif, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve AK Parti'yi seçimdeki başarısından ötürü kutladı.

Zarif, İran'da yaşanan sel felaketinde Türkiye'nin sağladığı desteğe dikkati çekerek, "Türk Kızılaya, Türk halkına ve Türkiye devletine bu acıyı bizimle paylaştıkları ve bize yardım ettikleri için çok teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

- "ABD uluslararası hukuku görmezden geliyor"

Türkiye'nin akılcı ve yasalara uygun şekilde ABD ambargolarına karşı çıktığına vurgu yapan Zarif, bu konudaki tutumu ve ABD'nin, "terörle mücadele eden bir yapı olan İran Devrim Muhafızlarını" terör örgütleri listesine almasına tepki göstermesinden dolayı da Türkiye'ye teşekkür etti.

Zarif, kendilerinin Türkiye gibi tüm siyasi ilişkilerde uluslararası hukukun temel alınmasından yana olduğuna işaret ederek, "ABD, maalesef uluslararası hukuku görmezden geliyor. Mesela 5+1 müzakerelerinden çıkmakla, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak ilan etmekle, Golan Tepeleri'ni İsrail toprağı olarak tanımakla, Devrim Muhafızlarını terör örgütü ilan etmekle, tüm bunlarla ABD, uluslararası hukuku en temelinden sarsmıştır. Buna aykırı bir şekilde davranmıştır." diye konuştu.

Devletlerin birbirleriyle anlaşamadığı konular olabileceğini ancak buna rağmen uluslararası güven ve barışı sağlamak adına iş birliği yapabileceklerini aktaran Zarif, Astana sürecinin bunun bir örneği olduğuna değindi.

Zarif, son üç yılda Astana süreci çerçevesinde, Suriye'de huzuru büyük oranda hakim kıldıkları değerlendirmesini yaparak, "İdlib ve Suriye'nin diğer bölgelerinde de bu huzur ortamı inşallah devam eder. Tabii ki Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve Suriye halkının isteklerine saygı duyarak." dedi.

- "Ortak çabalarımız sürecek"

Türkiye ve Rusya ile Suriye'deki çabalarına devam edeceklerini belirten Zarif, şöyle devam etti:

"Suriye'deki siyasi süreci ilerletme ve anayasa komisyonunun kurulması konusunda, oradaki insanların da çektiklerini dindirme adına Türkiye ve Rusya ile çabalarımıza devam edeceğiz. İlk olarak yerinden edilmiş insanların tekrar kendi evlerine, kendi vatanlarına dönmesi için çabalarımıza devam edeceğiz. İkincisi de tarafların karşılıklı olarak hapistekilerin iadesini ve cesetleri teslim etmesini sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Zarif, Afrika'nın kuzeyinde endişe verici gelişmeler yaşandığını söyleyerek, ortak temennilerinin burada halkın iradesine uygun şekilde huzur ortamının sağlanması olduğunu dile getirdi.

Türkiye ile belirledikleri 30 milyar dolar ikili ticaret hacmi hedefine halen uzak olduklarına dikkati çeken Zarif, Çavuşoğlu ile görüşmesinde Avrupa Birliği (AB) ile bankacılık alanında kurdukları özel mekanizmayı da ele aldıklarını kaydetti.

ABD'nin İran'a yönelik tek taraflı yaptırımlar konusunda Türkiye'nin de aralarında olduğu 8 ülkeye verdiği muafiyetlerin uzatılmaması durumunda İran'ın programının ne olacağına ilişkin soruya Zarif, "Biz, ABD'nin diğer ülkelerin ilişkilerini kontrol altına alamayacağına inanıyoruz. Hiçbir zaman bir ülke, menfaatlerini terk etmez." yanıtını verdi.

- "ABD'nin yaptırımlara rağmen İran'a ihracatı sürüyor"

Zarif, yaptırımlara rağmen ABD'nin İran'a ihracatının devam ettiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Belki herkes için ilginç olacak ancak geçen yıl İran'ın diğer ülkelerle ekonomik ilişkileri ciddi şekilde azaldı fakat ABD'nin İran'a ihracatı devam etti. Bu da ABD'nin münafıkça politikasının göstergesidir. Bizim ABD'li şirketlerle ticaret konusunda herhangi bir sorunumuz yok. ABD'ye bizim diğer ülkelerle ticari ilişkilerimizi etkilemesine izin vermeyiz. Türkiye ile ekonomik ilişkilerin devam etmesi için Instex gibi farklı yöntemler ve mekanizmalar bulunmaktadır."

ABD'nin izlediği siyaset konusunda tüm dünyanın rahatsız olduğunu belirten Zarif, "ABD'nin uyguladığı politikalar hukuk dışıdır. ABD, BMGK kararlarına aykırı girişimlerde bulunuyor. Bütün dünya ABD'nin karşısında durmalıdır. Aksi halde ABD, dünya ülkelerinin birbirleriyle ilişkilerini kendi çıkarları çerçevesinde şekillendirecektir." dedi.

(Bitti)

PARTNERDünyayı sarsan olayların hepsini bilmişti! İşte Baba Vanga'nın 2019 kehanetleriDünyayı sarsan olayların hepsini bilmişti! İşte Baba Vanga'nın 2019 kehanetleri
Çukurcalı 37 ilkokul öğrencisi kitap yazdıÇukurcalı 37 ilkokul öğrencisi kitap yazdı
Kayseri'de, 'Kayseralli 2019' sağlık tatbikatıKayseri'de, 'Kayseralli 2019' sağlık tatbikatı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ortak basın toplantısı Suriye

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Seçim sistemimiz güvenli

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Seçim sistemimiz güvenli

AK Parti'den İstanbul seçimleriyle ilgili yeni açıklama

AK Parti'den İstanbul seçimleriyle ilgili yeni açıklama

Ronaldo tarihe geçti! Sosyal medya sallandı

Ronaldo tarihe geçti! Sosyal medya sallandı

Bekaret sahnesiyle gündeme gelmişti! Kötü haber

Bekaret sahnesiyle gündeme gelmişti! Kötü haber

Ankara Büyükşehir Belediyesi binasında 'retina taramalı' oda

Ankara Büyükşehir Belediyesi binasında 'retina taramalı' oda

Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım bir arada!

Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım bir arada!

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Uber sürücülerinin Ankara'ya girişine izin verilmedi

Uber sürücülerinin Ankara'ya girişine izin verilmedi

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Son dakika: Malatya'da deprem

Son dakika: Malatya'da deprem

Maltepe'de oy sayımı durduruldu!

Maltepe'de oy sayımı durduruldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Peygamber türbesinde hırsızlık!

Peygamber türbesinde hırsızlık!

Araçla 3 saatte ulaşılıyor! İşte Türkiye'nin saklı cenneti: Uçansu Şelalesi

Araçla 3 saatte ulaşılıyor! İşte Türkiye'nin saklı cenneti

Mansur Yavaş ve Necmettin Kesgin arasındaki davada flaş gelişme

Mansur Yavaş ve Necmettin Kesgin arasındaki davada flaş gelişme

Herkes yılan zannediyor! Görürseniz sakın öldürmeyin

Herkes yılan zannediyor! Görürseniz sakın öldürmeyin

Sosyal deneyde kadından şoke eden teklif!

Sosyal deneyde kadından şoke eden teklif!

Tuzla'da tersanede gemi yangını! Ekipler sevk edildi

Tuzla'da tersanede gemi yangını

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.