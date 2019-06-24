Çavuşoğlu’dan ABD’ye S-400 Tepkisi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemi alımına karşı ABD’nin Türk savaş pilotlarının eğitimini durdurmasını söyledi, F-35 programının diğer ortak ülkelerce desteklenmediğini ifade etti.

Ruanda Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Dr. Richard Sezibera ile Ankara’da ortak basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, S-400 alımı ve ABD ile gelinen son durumu değerlendirdi.

Türkiye'nin, F-35 savaş uçağı programının bir ortağı olduğunu hatırlatan Çavuşoğu, bugüne kadar 1 milyar dolardan fazla maddi katkı sağladıkları programla ilgili, ABD'nin attığı adımların ortaklık anlaşmasına ve hukuka uygun olmadığını belitti.

Çavuşoğlu, ‘’Türkiye Cumhuriyeti Amerika ya da herhangi bir ülkenin al dediği zaman bir ürünü alacak ya da alma dediği zaman almayacağı bir ülke değil artık. O yüzden hangi yaptırım kararı olursa olsun, Amerika'dan hangi açıklama gelirse gelsin, biz S-400'ü aldık ve artık S-400'ün Türkiye'ye ne zaman teslim edileceği konuşuluyor’’ dedi.