Çavuşoğlu'dan Almanlara yaz tatili daveti

Çavuşoğlu otellerin Alman kalite denetim kuruluşu TÜV Süd tarafından sertifikalandırılacağını belirtti.Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman halkına hitaben kaleme aldığı ve bazı Alman gazetelerinde yayınlanan makalesinde Almanları yaz tatili için Türkiye'ye davet etti.

21 Mayıs 2020 tarihli makalede, "Bu yaz Alman dostlarımızı güvenli ve huzurlu bir tatil için Türkiye’ye bekliyoruz” diye yazan Çavuşoğlu, Türkiye'deki turistik tesislerin Covid-19’a karşı Alman TÜV ve Royal Cert tarafından sertifikalandırılacağını kaydetti.

"Otellerimizin, tatil köylerimizin ve tüm hizmet sektörümüzün Alman dostlarımızı Haziran ayından itibaren ağırlaması için gerekli önlemleri almaktayız" diye yazan Çavuşoğlu, "Tüm konaklama tesisleri, otobüsler, yolcular ve hizmet personelinin Covid-19’a karşı Alman TÜV ve Royal Cert tarafından sertifikalandırılma işlemi tamamlanmaktadır. Ayrıca, havalimanlarımız ve uçak seferleri bakımından da uyulması gerekli tüm sağlık protokolleri oluşturulmaktadır" ifadelerine yer verdi.