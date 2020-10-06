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Çavuşoğlu’dan Bakü’de Dağlık Karabağ Açıklaması

06.10.2020 18:23 | Son Güncelleme

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye Salı günü yaptığı ziyarette konuşan Çavuşoğlu, ateşkesin tek başına çatışmayı sona erdirmek için yeterli olmayacağını söyledi

Çavuşoğlu’dan Bakü’de Dağlık Karabağ Açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dağlık Karabağ bölgesindeki Azeri-Ermeni ihtilafıyla mücadele amaçlı uluslararası çabalardan yaklaşık 30 yıldır sonuç alınamamış olmasını bir kez daha eleştirdi.

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye Salı günü yaptığı ziyarette konuşan Çavuşoğlu, kalıcı çözümlerin gerekliliğine atfen ateşkesin tek başına çatışmayı sona erdirmek için yeterli olmayacağını söyledi.

Uluslararası toplumdan gelen ateşkes çağrılarını değerlendiren Çavuşoğlu, "Peki, sonra ne olacak? Bugüne kadar ateşkes oldu da ne oldu? Ermenistan Tovuz'a saldırdı. Azerbaycan karşılık verdi uluslararası toplum yine ateşkes dedi. Ateşkes olsun da sonuç ne olacak? Ermenistan'a derhal Azerbaycan topraklarından çekil diyebiliyor musunuz? Çekilmesi için bir çözüm üretebiliyor musunuz? Hayır! Klasik, 30 yıldır aynı çağrılar" dedi.

Uluslararası hukuka göre Azerbaycan'a ait olan ancak Ermeni nüfusun yaşadığı ve Ermeniler’in idaresindeki Dağlık Karabağ’daki kriz 1990'lardan bu yana en kötü döneminde.

Azeri topraklarının Ermeniler’ce işgalini kınayan Türkiye, Azerbaycan'daki etnik Türk soydaşlarıyla tam dayanışma sözü verdi. Ankara defalarca Erivan'a birliklerini Dağlık Karabağ'dan çekmeye çağırdı.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı bünyesindeki Minsk Grubu’nun eş başkanı olan Fransa geçen hafta, Bakü ile Erivan arasındaki müzakereleri yeniden başlatmak için yeni bir girişim önerdi. Ancak Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakü'nün ateşkes düşünmek için güvenceye ihtiyacı olduğunu söylediğinde girişim de aksadı.

Ermenistan ile Azerbaycan'a eşit mesafede yaklaşmanın işgalciyi ödüllendirmek anlamına geldiğini dile getiren Çavuşoğlu da, AGİT Minsk Grubu eş başkanlarının dünkü ortak açıklamasına işaret ederek, "Belki içeriği farklı olabilir diye baktım. Daha önce temsilcilerin, büyükelçilerin yaptığı açıklamalardan farklı bir açıklama değil. Yine aynı şekilde, işgalciyle mağdur edilen ülke Azerbaycan'ı aynı kefede tuttular. Artık, bunun böyle yürümeyeceğini, böyle gitmeyeceğini tüm dünya anlamalıdır. Biz tabii ki bu sorunun bugüne kadar barışçıl bir şekilde çözümü konusunda her türlü çabaya destek verdik" dedi.

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