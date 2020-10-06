Çavuşoğlu’dan Bakü’de Dağlık Karabağ Açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dağlık Karabağ bölgesindeki Azeri-Ermeni ihtilafıyla mücadele amaçlı uluslararası çabalardan yaklaşık 30 yıldır sonuç alınamamış olmasını bir kez daha eleştirdi.

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye Salı günü yaptığı ziyarette konuşan Çavuşoğlu, kalıcı çözümlerin gerekliliğine atfen ateşkesin tek başına çatışmayı sona erdirmek için yeterli olmayacağını söyledi.

Uluslararası toplumdan gelen ateşkes çağrılarını değerlendiren Çavuşoğlu, "Peki, sonra ne olacak? Bugüne kadar ateşkes oldu da ne oldu? Ermenistan Tovuz'a saldırdı. Azerbaycan karşılık verdi uluslararası toplum yine ateşkes dedi. Ateşkes olsun da sonuç ne olacak? Ermenistan'a derhal Azerbaycan topraklarından çekil diyebiliyor musunuz? Çekilmesi için bir çözüm üretebiliyor musunuz? Hayır! Klasik, 30 yıldır aynı çağrılar" dedi.

Uluslararası hukuka göre Azerbaycan'a ait olan ancak Ermeni nüfusun yaşadığı ve Ermeniler’in idaresindeki Dağlık Karabağ’daki kriz 1990'lardan bu yana en kötü döneminde.