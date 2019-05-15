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Çavuşoğlu’dan S-400 Yanıtı: ‘Erteleme Ya da Durdurma Yok’

15.05.2019 17:52 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ile Amerika arasında gerginliğe yol açan S-400 hava savunma sistemlerinin teslimatının erteleneceği yönündeki iddiaları yanıtladı. Çavuşoğlu, S-400’lerin ertelenmesi ya da durdurulması gibi bir durumun söz konusu olmadığını söyledi

Çavuşoğlu’dan S-400 Yanıtı: ‘Erteleme Ya da Durdurma Yok’

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ile Amerika arasında gerginliğe yol açan S-400 hava savunma sistemlerinin teslimatının erteleneceği yönündeki iddiaları yanıtladı. Çavuşoğlu, S-400’lerin ertelenmesi ya da durdurulması gibi bir durumun söz konusu olmadığını söyledi.

ABD, Türkiye’nin Rusya’dan almayı planladığı S-400 hava savunma sistemlerinin NATO savunma sistemleriyle uyumlu olmadığı ve F-35 savaş uçaklarına karşı tehdit oluşturacağı görüşünde. Çavuşoğlu, Türkiye’nin ortak çalışma grubu kurulması teklifinde bulunduğunu kaydetti. Tarafların karşılıklı görüş alışverişinde bulunduğunu belirten Çavuşoğlu, müzakerelerin devam ettiğini söyledi.

Reuters’a konuşan Amerikalı kaynaklar, Washington’un Temmuz’da teslim edilmesi planlanan S-400’lerin ertelenmesi karşılığında Ankara’nın ortak çalışma grubu teklifine sıcak bakacağını kaydetti.

Ancak Çavuşoğlu ne erteleme ne de iptalin gündemde olduğunu söyledi. S-400 krizi Amerika ile Türkiye arasında uzun süredir yaşanan diplomatik anlaşmazlıkların son halkası. İki ülke arasında Fethullah Gülen’in iadesi, Amerika’nın Türkiye’deki diplomatik misyon çalışanlarının tutuklu yargılanması, Ortadoğu ve Suriye’deki iç savaşa ilişkin politika farklılıkları, İran’a yönelik yaptırımlar gibi bir dizi sorun bulunuyor.

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