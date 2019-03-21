Çavuşoğlu'dan Yunan mevkidaşına FETÖ tepkisi (3)

Alanya'da yapılan biri devlet, diğeri vakıf olmak üzere iki üniversite olduğundan bahseden Bakan Çavuşoğlu, “Tüm Alanyalılar sağ olsunlar, 'Sizin isminizi koyalım' dediler. Buna itiraz ettim. Biz siyasetçiyiz, hizmeti ismimiz verilsin diye yapmıyoruz. Prensip olarak buna karşıyım. İkincisi böyle bir üniversite kuruyorsak bu şehri fethedip bize hediye eden ecdadımızın ismini vermemiz lazım. O yüzden Alaaddin Keykubat isminin verilmesini teklif ettim. Alanyalılar memnun oldu. Üniversitemiz adına yaraşır şekilde büyüyor, gelişiyor. Yeni kampüsümüzle beraber Türkiye'de değil, dünyada önemli olması için çalışacağız. Dolaysıyla ALKÜ'de Diriliş Ertuğrul ekibini burada ağırlamak bizim için ayrı bir mutluluk” diye konuştu.

Programda konuşan Bakan Çavuşoğlu, Diriliş Ertuğrul dizisinin bir bölümünün Alanya'da çekildiğini söyledi. Dizinin Alanya bölümünün iki hafta sonra yayınlanacağını aktaran Çavuşoğlu, “Dizinin bir bölümünün Alanya'da çekilmesi çok anlamlıdır. Ecdadımızın ilk fethettiği yerlerden birisidir” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya’nın Alanya ilçesindeki Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Amfi Tiyatro'da düzenlenen ‘Gençlik Söyleşileri’ programına katıldı. ‘Diriliş Ertuğrul’ adlı televizyon dizisinin oyuncularından Engin Altan Düzyatan, Nurettin Sönmez ve Celal Al ile Yönetmen Metin Günay, senarist ve yapımcı Mehmet Bozdağ'ın da yer aldığı programa gelişinde Bakan Çavuşoğlu, Diriliş Ertuğrul dizisinin temsili kıyafetlerini giyenler ve atlar eşliğinde karşılandı.

'VENEZUELA LİDERİ MADURA DA DİZİMİZİ İZLİYOR'

Filmin senarist ve yapımcısı Mehmet Bozdağ, 85 ülkede gösterilen ve 1 milyar izleyiciye ulaşan dizinin bu kadar büyük ses getireceğini düşünmediğini kaydetti. Zor şartlarda işe koyulduklarını söyleyen Bozdağ, “Kıl çadırların yapılacağı bir çadır ustamız bile yoktu. İlk başladığında kimse projeye inanmadı. Ama tuttu. Bu anlamda dram filminin mantığının ezberini bozdu. Bugün Venezuela Lideri Maduro da dizimizi izliyor” dedi.

ÇAVUŞOĞLU MADURO ANISINI ANLATTI

Bakan Çavuşoğlu, Eylül ayında Venezuela'ya gittiğinde ikili görüşmelerden sonra Diriliş Ertuğrul setini son ziyaretindeki videoyu Maduro'ya gösterdiğini anlatarak, şöyle dedi:

"Çığlık çığlığa ayağa kalktı. Dizideki tek tek isimleri saydıktan sonra sakinleşti ve sonra 'Bu dizi gerçek İslamiyet’i öğretiyor ve belki bir gün bu dizi sayesinde Müslüman olacağım' dedi. Bunları duyunca gurur duyuyoruz ve mutlu oluyoruz."

'SIRTIMIZDA AĞIR YÜK VAR’

Yönetmen Metin Günay, sırtlarında ağır bir yük olduğunu kaydederek, "Atalarımızın hikayesinin altında kalırsak Türkiye'yi terk ederiz ama öteki tarafta nereye kaçacağız. Filmi o bilinçle yaptık. Bu proje doğru ekibin, doğru zamanda bir araya gelmesi, birbirine inanması ve samimiyetle sarılmasıyla başarılı oldu” dedi.