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Çavuşoğlu'ndan AB Komisyonu Başkanı seçilen Leyen'e tebrik

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 21:45 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: - "AB Komisyon Başkanı seçilen Ursula von der Leyen'i tebrik ediyoruz. Bu seçimin Türkiye-AB ilişkilerine olumlu yansımaları olmasını dilerim"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanlığına atanan Ursula von der Leyen'i tebrik ederek, "Bu seçimin Türkiye-AB ilişkilerine olumlu yansımaları olmasını dilerim." dedi.

Çavuşoğlu, Avrupa Parlamentosunun (AP), AB Komisyonu Başkanlığına Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen'in atanmasını onaylamasının ardından Twitter hesabından, "AB Komisyon Başkanı seçilen Ursula von der Leyen'i tebrik ediyoruz. Bu seçimin Türkiye-AB ilişkilerine olumlu yansımaları olmasını dilerim." paylaşımında bulundu.

Fransa'nın Strazburg kentinde toplanan AP Genel Kurulu'nda yapılan oylamada AB Komisyonu Başkanlığına von der Leyen'in atanması kabul edilmişti. Oylamada 383 "evet" ve 327 "hayır" oyu kullanılırken, 22 milletvekili çekimser kalmıştı.

- AB Komisyonu Başkanlığını yürütecek ilk kadın Leyen

Leyen, AB Komisyonu Başkanlığına atanan ilk kadın oldu.

Siyasete 43 yaşında atılan ve Almanya'nın ilk kadın Savunma Bakanı olan Leyen, bu görevi 2013'ten bu yana yürütüyordu.

Belçika doğumlu, 13 yaşında Almanya'ya taşınan 61 yaşındaki Leyen, Başbakan Angela Merkel'in partisi Hristiyan Demokrat Birlik Parti (CDU) üyesi.

CDU ise AP'deki birinci siyasi grup olan Avrupa Halk Partisinin (EPP) bünyesinde faaliyet gösteriyor.

"Avrupa ordusu" kurulması çağrısında bulunan Leyen hakkında ofisinde uzun süredir bakanlık personeli olmayan danışmanlar çalıştırdığı gerekçesiyle soruşturma bulunuyor.

Hanover Tıp Fakültesi mezunu, 7 çocuk annesi Leyen, Almanca, Fransızca ve İngilizce biliyor.

AB yapısı içinde yasama sürecini başlatan, ayrıca birliğin yürütme organı olarak müktesebatını, bütçesini ve programlarını uygulamaktan ve idari denetimden sorumlu kurum olan AB Komisyonu Başkanlığı önemli koltukların başında yer alıyor.

Komisyonda, komiserlerin yanı sıra AB görevlilerinden oluşan yaklaşık 25 bin kişilik idari teşkilat da bulunuyor.

Mevcut AB Komisyonu Başkanı Lüksemburglu Jean-Claude Juncker'in görev süresi 31 Ekim'de sona eriyor. Leyen'in 1 Kasım'da göreve başlaması bekleniyor.

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AB AB Komisyonu Mevlüt Çavuşoğlu Türkiye Ursula von der Leyen

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