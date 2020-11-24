Çavuşoğlu'ndan AB ve ABD'ye "yeni sayfa" çağrısı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz ve Ege'de yaşanan gelişmeler nedeniyle Avrupa Birliği ile yaşanan gerginlikle ilgili olarak "AB'nin yaptığı hataları anlamasını ve Türkiye'nin üyeliğinin Birlik'e katacağı değeri görmesini bekliyoruz." dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Dışişleri Bakanlığının 2021 bütçesinin sunumunu yapan Çavuşoğlu, Yunanistan ve Güney Kıbrıs ile birlikte bazı ülkelerin Türkiye ile yaşadıkları ikili sorunları AB'ye taşıdığını belirterek "Sözde bir üyelik dayanışması maskesi takmışlar. Sürekli aleyhimize suistimal ediyorlar. AB'nin bu yanlıştan dönmesi lazım" diye konuştu.

Türkiye'nin bu konuda yalnız olmadığını vurgulayan Çavuşoğlu, AB üyeleri arasında bu uyarıların haklılığını idrak eden ve Türkiye ile diyaloğun Avrupa'nın istikrarı için öneminin bilincinde olan ülkelerin çoğunlukta olduğunu söyledi.

"Parlamenter diplomasi özel önem taşıyacak"

Çavuşoğlu, Suriye ve özellikle Libya gibi bölgesel barış ve güvenliği ilgilendiren konularda bazı görüş ayrılıklarına rağmen Türkiye'nin NATO müttefiki ABD ile istişare ve eşgüdüm içinde hareket ettiğini dile getirerek yeni dönemde de ekonomik, siyasi ve güvenlik işbirliği açısından ilişkilerde yeni sayfalar açabilmenin önemli olacağını kaydetti.