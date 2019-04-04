Çavuşoğlu'ndan ABD Kongresinde Türk-Amerikan ilişkileri diplomasisi

WASHINGTON (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Demokrat Eliot Engel ve Kıdemli Üyesi Cumhuriyetçi Michael McCaul ile görüştü.

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Washington'da bulunan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Kongresinde temaslar gerçekleştirdi.

ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Demokrat Eliot Engel ve Kıdemli Üyesi Cumhuriyetçi Michael McCaul ile bir araya geldiği ve Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç'ın da bulunduğu görüşmede Bakan Çavuşoğlu'nun, Türk-Amerikan ilişkilerini ilgilendiren güncel konu ve sorunları muhataplarıyla ele aldığı ve Türkiye'nin pozisyonunu anlattığı bildirildi.

- Çavuşoğlu'nun ikili temasları

Öte yandan Çavuşoğlu, Çekya ve Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanları ile de ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Söz konusu temaslarını Twitter hesabından paylaşan Çavuşoğlu, "Çekya Dışişleri Bakanı Tomas Petricek ile ikili ticaret hacmimiz&karşılıklı yatırımlarımız başta olmak üzere Türkiye-Çekya ilişkilerini değerlendirdik." ifadesini kullandı.