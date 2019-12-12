HABER

Çavuşoğlu'ndan ABD Senatosunun kararına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.12.2019 23:59 | Son Güncelleme

"ABD Senatosunun kararı siyasi bir gösteriden ibarettir. Hukuki bağlayıcılığı ve geçerliliği yoktur" - "Tarihi siyasi amaçlar için kullananlar gerçeklerle yüzleşmek istemeyen korkaklardır"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Senatosunun 1915 Ermeni olaylarını "soykırım" olarak tanıyan bir karar tasarısını kabul etmesine ilişkin, "Tarihi siyasi amaçlar için kullananlar gerçeklerle yüzleşmek istemeyen korkaklardır." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, ABD Senatosu'nun söz konusu karar tasarısını kabul etmesini Twitter'dan değerlendirdi.

Bakan Çavuşoğlu mesajında, "ABD Senatosu'nun kararı siyasi bir gösteriden ibarettir. Hukuki bağlayıcılığı ve geçerliliği yoktur. Tarihi siyasi amaçlar için kullananlar gerçeklerle yüzleşmek istemeyen korkaklardır." değerlendirmesinde bulundu.

- ABD Senatosu Ermeni karar tasarısını kabul etti

Demokrat New Jersey Senatörü Bob Menendez ve Cumhuriyetçi Texas Senatörü Ted Cruz tarafından sunulan söz konusu tasarıya ilişkin Senato Genel Kurulunda yapılan oturumda, kurulda hazır bulunan senatörlerden oylamaya karşı çıkan olmadı.

Senatonun bu konudaki görüşünü yansıtan bir düzenleme olan karar tasarısının, yasal olarak herhangi bir bağlayıcılığı bulunmuyor.

Daha önce Beyaz Saray'ın da devreye girmesiyle Cumhuriyetçi senatörler Lindsey Graham ve ardından David Perdue, tasarının oylanmasını engellemişti.

29 Ekim'de Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda yapılan oylamada da 11 "hayır" oyuna karşılık, 405 "evet" oyu ile 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanıyan bir karar tasarısı kabul edilmişti.

PARTNER İhanet gizli kamerayla ortaya çıktı! İhanet gizli kamerayla ortaya çıktı!
Otomobil karşı şeritteki otomobile çarptı: 5 yaralıOtomobil karşı şeritteki otomobile çarptı: 5 yaralı
Kargo aracında 173 tüfek ele geçirildiKargo aracında 173 tüfek ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Senatosu Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

En Çok Okunan Haberler

Yasak Elma'dan sürpriz transfer

Yasak Elma'dan sürpriz transfer

Kuruluş başvurusunu yapan Davutoğlu'nun ekibinden ilk açıklama!

Kuruluş başvurusunu yapan Davutoğlu'nun ekibinden ilk açıklama!

Yunanistan'dan skandal hareket! Görüntüler ortaya çıktı

Yunanistan'dan skandal hareket! Görüntüler ortaya çıktı

ABD Senatosu'ndan skandal karar!

ABD Senatosu'ndan skandal karar!

MasterChef Yasin'den itiraf! Günde 60 kilo satıyor

MasterChef Yasin'den itiraf! Günde 60 kilo satıyor

Otomobil şarampole yuvarlandı! Çok sayıda ölü var

Otomobil şarampole yuvarlandı! Çok sayıda ölü var

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Günlerdir aranıyorlar! 'Ceset bulundu' iddiasına yalanlama

Günlerdir aranıyorlar! 'Ceset bulundu' iddiasına yalanlama

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye'den ABD'nin skandal kararına art arda tepkiler

Türkiye'den ABD'nin skandal kararına tepki!

Son dakika: Afyonkarahisar’da otomobil şarampole yuvarlandı! Çok sayıda ölü var

Otomobil şarampole yuvarlandı! Çok sayıda ölü var

Kritik toplantı sonrası önemli mesajlar: Projeler karara bağlanmıştır

Önemli mesajlar: Projeler karara bağlanmıştır

Mert Yağız Köksal'ın ölümüne neden olan şırınganın parçası otopsiyle çıkarıldı

Mert'in ölümüne yol açtı! Otopsiyle çıkarıldı

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması! 104 kişi yakalandı

Başsavcılık'tan 'Barış Pınarı' açıklaması! 104'ü...

4 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon kamerada

Kafa kamerasıyla kaydedildi! Böyle öldürüldüler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.