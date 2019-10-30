Çavuşoğlu'ndan ABD Temsilciler Meclisinin kararlarına tepki

Karar tasarısının kabul edilmesinin zamanlamasının ilginç olduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, "Sözde soykırımla ilgili karar bazı basın organlarında da yer alıyor; Yasa tasarısı değil, bir karar. Dolayısıyla ABD yönetiminin de teyit ettiği gibi hiçbir bağlayıcılığı yok. 'Hiçbir bağlayıcılığı yok' diye alınan karara göz yumacak değiliz. Zaten tepkimizi ortaya koyduk." diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Temsilciler Meclisinde Türkiye'yi hedef alan iki tasarının kabul edilmesine ilişkin, "Türkiye'ye karşı alınan iki kararın sebebi, Suriye'de özellikle oyunu bozmamızdır. Orada bir terör devleti kurulmak isteniyordu. Attığımız adımlarla, yaptığımız hamlelerle önce sahada, sonra masada hem ABD ile hem Rusya ile vardığımız mutabakatlarla da bu oyunu bozduk. Bunun intikamını almaya çalışıyorlar. Başka bir izahı yok." dedi.

Türkiye'ye karşı alınan iki kararın sebebinin, Türkiye'nin Suriye'de oyunu bozması olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, "Orada bir terör devleti kurulmak isteniyordu. Attığımız adımlarla, yaptığımız hamlelerle önce sahada, sonra masada hem ABD ile hem Rusya ile vardığımız mutabakatlarla da bu oyunu bozduk. Bunun intikamını almaya çalışıyorlar. Başka bir izahı yok." değerlendirmesinde bulundu.

Yıllardır böyle bir karar tasarısının ABD'de, Temsilciler Meclisi ya da Senato tarafından hiç kabul edilmediğine dikkati çeken Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti iktidarları döneminde de daha önce böyle bir şeyin olmadığını, bunun hep Demokles'in kılıcı gibi tutulduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Yok hükmünde olan bir kararın hukuki olarak da hiçbir neticesi yoktur. Sadece ABD gibi bir ülkenin içine düştüğü durum bakımından da gerçekten ibretliktir. Biz bunu zaten külliyen reddettik ve 'yok hükmünde' olduğunu kendilerine bildirdik. ABD büyükelçisini de Bakanlığımıza çağırarak hem tepkimizi, hem beklentilerimizi söyledik. Daha önce zaten yönetimle görüşmelerimiz olmuştu, gerek Dışişleri Bakanı ile gerek ulusal güvenlik danışmanı ile. Gördük ki onların da şu anda Amerika'daki iç siyaset sebebiyle Temsilciler Meclisi üzerinde yapabilecekleri bir şey yok. Herkes kendi derdinde zaten. Dolayısıyla böyle bir döneme denk geldi. Bunu öyle çok fazla uzatıp da büyütmeye veya kafamıza takmaya gerek yok. 'Yok hükmünde' olan bir karardır.