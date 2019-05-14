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Çavuşoğlu'ndan ABD'deki caminin kundaklanmasına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2019 00:47 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: - "ABD'nin New Haven şehrinde Diyanet Camisi'nin ramazan ayında kundaklanması, dünyada artan İslam düşmanlığının yeni örneği. Tek tesellimiz can kaybının olmaması"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "ABD'nin New Haven şehrinde Diyanet Camisi'nin ramazan ayında kundaklanması, dünyada artan İslam düşmanlığının yeni örneği." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, New Haven şehrindeki Diyanet Camisi'nin kundaklanmasına tepki gösterdi.

Çavuşoğlu, paylaşımında "ABD’nin NewHaven şehrinde Diyanet Camisi'nin ramazan ayında kundaklanması, dünyada artan İslam düşmanlığının yeni örneği. Tek tesellimiz can kaybının olmaması. Bu alçak saldırıyı yapanlar bir an önce bulunup cezalandırılmalı. İslam karşıtlığı ve ırkçılıkla topyekun mücadele etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

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ABD Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Diyanet Camii kundaklanma New Haven

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