WASHINGTON (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin, "Biz bu konuyu Suudi Arabistan'la aramızda bir siyasi ya da güvenlik meselesi olarak görmüyoruz. İşlenen ve kabul edilen bir cinayetin aydınlatılması meselesi olarak görüyoruz. Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi bu konunun peşine sonuna kadar gideceğiz." değerlendirmesini yaptı. Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği Rezidansında Türk basın mensuplarıyla bir araya geldi ve New York ile Washington temaslarını değerlendirdi. Çavuşoğlu, Kaşıkçı cinayetine ilişkin, "Suudilerle ikili bir konu olarak görmüyoruz. Bu bir cinayetin aydınlatılması meselesidir ve bu cinayetin işlendiğini Suudiler de kabul etmek durumunda kalmıştır. Henüz cevaplanmamış sorular var. Arkasında kim var? Talimatı kim verdi?" ifadelerini kullandı. - "Riyad yeterince destek vermiyor" Türkiye'de devam eden bir soruşturma olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, Suudilerle yapılan iş birliği konusunda Riyad'dan yeterince destek alamadıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Suudi Arabistan'la iş birliği demek Suudilerin sadece bizdeki delilleri görmek istemesi değil, şu anda ortada devam eden soruşturmayla ilgili bilgileri bizim almamız lazım. Biz bu konuyu Suudi Arabistan'la aramızda bir siyasi ya da güvenlik meselesi olarak görmüyoruz. İşlenen ve kabul edilen bir cinayetin aydınlatılması meselesi olarak görüyoruz. Bizim için ticaret vesaire önemli değil, bizim Suudi Arabistan'la bir sorunumuz yok ama Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi bu konunun peşine sonuna kadar gideceğiz ve bu cinayetin aydınlatılması için her şeyi yapacağız." Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Kaşıkçı konusunda herhangi bir soruşturma yapılıp yapılmayacağı yönünde bir soru üzerine Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres hatırlatarak, BM bünyesinde yerinde inceleme için geçici bir heyet oluşturulabileceğini söyledi. Çavuşoğlu, "Bunlar Türkiye'ye de Suudi Arabistan'a da gidebilir. Tabii ki bir BM çalışması için başvuru sonrasında ise BM Güvenlik Konseyi kararı olması gerekiyor. Bu seçeneği de gündemde tutuyoruz." dedi.

- "İlkelerimizden vazgeçmeyiz" Birçok ülkenin bu cinayetten dolayı Suudi Arabistan'la ilişkilerini bozmak istemediğini anlatan Çavuşoğlu, bunu özellikle Batı'da gördüklerine değindi. Çavuşoğlu, "Biz de bozmak istemeyiz ama ilkelerimizden vazgeçmeyiz. Bizim için önce hukuktur, uluslararası sisteme yani hukuka dayalı bir sisteme inanıyoruz. Bu cinayetin aydınlatılması gerekiyor. Talimatı veren kişinin açığa çıkarılması gerekiyor." yorumunu yaptı. ABD'nin ekonomik çıkarlarını sebep göstererek Kaşıkçı cinayetini savuşturmaması ve üstüne gitmesi gerektiğini de vurgulayan Çavuşoğlu, "Bizim de ekonomik çıkarımız var, ayrıca Suudi halkına büyük saygı ve sevgimiz var. Cumhurbaşkanımızın Kral'a (Selman bin Abdulaziz) yönelik büyük saygısı, sevgisi var ama bu başka bir şey. Bu ikili ilişki değil." değerlendirmesinde bulundu. - Halkbank konusu Halk Bank konusuna da değinen Çavuşoğlu, ABD Hazine Bakanlığı ve Güney New York bölgesindeki mahkemede konuya yönelik yargı sürecinin devam ettiğini ancak Halkbank'ın ABD yaptırımlarını ihlal etmediğini belirtti.

Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Adli tıp uzmanları ve bağımsız kuruluşların değerlendirme raporlarına göre Halkbank'ın İran yaptırımlarını ihlal etmediği açıkça ortadır. Bu süreç FETÖ'nün Türkiye'de hazırladığı iddianame ve daha sonra Rıza Sarraf'ın kendi söylemleri üzerine kurulmuştur. Aksine bir delil bulamadıkları için de hakkında her suçlamaya 30 yıl istedikleri (Halkbank Genel Müdür Yardımcısı) Hakan Atilla'ya kerhen bir ceza vermek zorunda kaldılar. Haliyle bu sürecin sonlandırılması gerekmektedir." Süreç kapsamında gerekli tüm hazırlık ve çalışmaları da yaptıklarını anlatan Çavuşoğlu, konuya ilişkin hukuku ve idari olarak neler yapılabileceğini ABD makamlarına sözlü ve yazılı olarak ilettikleri bilgisini paylaştı. Öte yandan Çavuşoğlu, New York'ta tutuklanan ve ceza alan Atilla'nın ikili anlaşmalar gereği Türkiye'ye gönderilmesi ve kalan cezasını Türkiye'de tamamlama durumunu da ABD'li yetkililerle konuştuklarını aktardı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM), eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında yaptığı açıklamaya da değinen Çavuşoğlu, Demirtaş'ın milletvekili olmadığını anımsatarak, "teröre destek vermek" sebebiyle tutuklu bulunduğunu kaydetti.

- "YPG tamamen Münbiç'ten çekilmeli" Münbiç yol haritası konusunda ortak devriyelerin başladığını ve sürecin hızlandığını söyleyen Çavuşoğlu, "YPG tamamen Münbiç'ten çekilmeden, yönetim ve güvenlik birimleriyle ilgili ortak kararlar verilmeden bu süreç tamamlandı diyemeyiz." ifadelerine yer verdi. İlgili mutabakatta Münbiç'ten sonra diğer bölgelere de yol haritasının uygulanacağının yazdığına işaret eden Çavuşoğlu, "Bu konuda Amerikalılarla görüşmelere başlayalım önerisinde bulunduk. Amerikan tarafı da bu fikre sıcak baktı. Önümüzdeki günlerde Türk ve Amerikan ekipleri bir araya gelerek Münbiç yol haritasının diğer bölgelere nasıl uygulanabileceği konusunu konuşmaya başlayacaklar." bilgisini verdi. Bakan Çavuşoğlu, kurtarılan bölgelerle ilgili temel kriterlerinin yerel nüfus dengesi olduğunu, hem Münbiç'te hem de diğer bölgelerde bu kriterin uygulanması gerektiğini belirtti. Söz konusu bölgelerin çoğunun yüzde 90 civarında Araplardan oluştuğunu dile getiren Çavuşoğlu, terör örgütü YPG/PKK'nın Süryani çocukların eline silah vererek Türk askerine karşı cepheye sürmeye çalıştığını vurguladı.

YPG/PKK'nın olduğu bölgelerden Türkiye'ye gelen taciz atışlarına cevap vermeyi sürdüreceklerini ifade eden Çavuşoğlu, "Bu bir terör örgütüdür, bundan ne beklersiniz? Burada öncelikle bir güvenlik meselesi, ayrıca insani meseleler olacaktır. Bu sebeple YPG buradan çıkarılmalı ve yerel insanlara teslim edilmelidir. Bu çalışmaların hiçbiri Suriye'nin toprak bütünlüğünü tehdit etmemelidir. Yarın siyasi bir çözüm olduğu zaman (buraların) merkezi yönetime entegre edilmesi gerekiyor." diye konuştu. (Bitti)

Çavuşoğlu'ndan ABD'ye 84 kişilik "FETÖ iade listesi" (3)

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: - "(Kaşıkçı cinayeti) Bu bir cinayetin aydınlatılması meselesidir ve bu cinayetin işlendiğini Suudiler de kabul etmek durumunda kalmıştır. Henüz cevaplanmamış sorular var. Arkasında kim var? Talimatı kim verdi?" - "Biz