Çavuşoğlu’ndan ABD’ye Menbiç Mesajı: ‘Ya Siz temizleyin Ya Biz Temizleriz’

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’yle Türkiye arasında Menbiç konusunda ilerleme sağlanamaması durumunda Ankara olarak “ya siz temizleyin ya biz temizleriz” çizgisine geri döneceklerini söyledi.
Washington
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