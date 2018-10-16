HABER

Çavuşoğlu’ndan ABD’ye Menbiç Mesajı: ‘Ya Siz temizleyin Ya Biz Temizleriz’

16.10.2018 17:10 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’yle Türkiye arasında Menbiç konusunda ilerleme sağlanamaması durumunda Ankara olarak “ya siz temizleyin ya biz temizleriz” çizgisine geri döneceklerini söyledi

Çavuşoğlu’ndan ABD’ye Menbiç Mesajı: ‘Ya Siz temizleyin Ya Biz Temizleriz’

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’yle Türkiye arasında Menbiç konusunda ilerleme sağlanamaması durumunda Ankara olarak “ya siz temizleyin ya biz temizleriz” çizgisine geri döneceklerini söyledi.

Washington

PARTNERÜnlü fenomen, spor yaptığı anlarla nefes kestiÜnlü fenomen, spor yaptığı anlarla nefes kesti
Rahip Brunson: Koğuşta olmak camide yaşamak gibiydiRahip Brunson: Koğuşta olmak camide yaşamak gibiydi
Hawking'in ölmeden önce kaydettiği mesaj: Trump'ın seçilmesi bilim insanlarına küresel bir isyan'Hawking'in ölmeden önce kaydettiği mesaj: Trump'ın seçilmesi bilim insanlarına küresel bir isyan'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ekonomik krizde son durum: Morglar doldu, insanlar bozuk et yiyor!

Ekonomik krizde son durum: Morglar doldu, insanlar bozuk et yiyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

Erdoğan'dan 'emeklilikte yaşa takılanlar' için önemli açıklama

Erdoğan'dan 'emeklilikte yaşa takılanlar' için önemli açıklama

Merve Taşkın'dan olay itiraf: Bakireyim

Merve Taşkın'dan olay itiraf: Bakireyim

WhatsApp kullanıyorsanız dikkat... 'Mesajı geri al' özelliğinde artık 13 saat 8 dakika 16 saniyeniz var!

WhatsApp kullanıyorsanız dikkat... 'Mesajı geri al' özelliğinde artık 13 saat 8 dakika 16 saniyeniz var!

Can Dündar'a büyük şok! Erdoğan harekete geçti

Can Dündar'a büyük şok! Erdoğan harekete geçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kaybolan testis sendromu: İnce ses, çok küçük penis, büyük göğüsler, kalkık kalçalar

Kaybolan testis sendromu: İnce ses, çok küçük penis, büyük göğüsler, kalkık kalçalar

Rahip Brunson: Koğuşta olmak camide yaşamak gibiydi

Rahip Brunson: Koğuşta olmak camide yaşamak gibiydi

Hawking'in ölmeden önce kaydettiği mesaj: Trump'ın seçilmesi bilim insanlarına küresel bir isyan'

Hawking'in ölmeden önce kaydettiği mesaj: Trump'ın seçilmesi bilim insanlarına küresel bir isyan'

Kabin ekibi yerde uyudu

Kabin ekibi yerde uyudu

Ünlü aktörden önemli 'Cemal Kaşıkçı' kararı

Ünlü aktörden önemli 'Cemal Kaşıkçı' kararı

Ekonomik krizde son durum: Morglar doldu, insanlar bozuk et yiyor!

Ekonomik krizde son durum: Morglar doldu, insanlar bozuk et yiyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.