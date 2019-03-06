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Çavuşoğlu’ndan ABD’ye S-400 Yanıtı

06.03.2019 21:55 | Son Güncelleme

Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füze savunma sistemi satın alma planları ABD’den tepki görmeye devam ederken Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Eğer sen vermek istemiyorsan, Türkiye'nin başka birisinden ya da NATO dışı bir ülkeden almasına da karışmayacaksın" dedi

Çavuşoğlu’ndan ABD’ye S-400 Yanıtı

Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füze savunma sistemi satın alma planları ABD’den tepki görmeye devam ederken Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Eğer sen vermek istemiyorsan, Türkiye'nin başka birisinden ya da NATO dışı bir ülkeden almasına da karışmayacaksın" dedi.

Balıkesir’de katıldığı bir seçim etkinliğinde konuşan Çavuşoğlu, "Bazen basit silahların bile satılmasına engel çıkartan bu müttefiklerimiz nedense S-400 aldıktan sonra rahatsız olmaya başladılar" ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan Salı günü yapılan açıklamada Washington’un Türkiye’ye Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi alması halinde Ankara’nın F-35 programına katılımının gözden geçirileceğini açık şekilde ifade ettiği bildirilmişti.

ABD, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füze savunma sistemi satın alımına şiddetle karşı çıkıyor ve bunu NATO hava savunma sistemlerine entegre edemeyeceği uyarısında bulunuyor.

Başkan Donald Trump en son, Türkiye’nin S-400 alımı konusunda Dışişleri ve Savunma Bakanları’nın güncel bir rapor sunmasına kadar Ankara’ya NATO programı kapsamında F-35 uçaklarının teslimatının engellenmesini içeren bir tasarıyı imzalamıştı.

Salı günü Ankara’da Suriye ve Patriot hava savunma füze sistemi müzakereleri yapılmıştı.

Müzakereler kapsamında Ankara’ya ilk ziyareti ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Matthew Palmer, ikinci ziyareti de ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey yaptı.

Palmer’ın temaslarında, özellikle Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi alınmasından vazgeçilmesi ve Türkiye’nin ABD’den Patriot alımı sürecinin hızlandırılmasına odaklandığı bilgisi verildi.

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