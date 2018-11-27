Çavuşoğlu'ndan Almanya ve AB'ye eleştiri

Bu yanlış" dedi.Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Süddeutsche Zeitung'a özel bir demeç verdi. Türkiye'de Anadolu Kültür girişimine yönelik operasyonlarda aralarında akademisyenlerin de bulunduğu çok sayıda kişinin gözaltına alındığı operasyonları savunan Çavuşoğlu, "Bırakın da Türk yargısı işini yapsın" dedi."

Almanya ve AB'nin Türkiye'deki yargılamalara ilişkin tavrını eleştiren Çavuşoğlu, "Almanlar ve Avrupalılar bize sürekli bağımsız yargı konusunda ders vermek istiyor. Aynı zamanda Türk yargısına nasıl bir karar vermesi gerektiğini söylüyorlar. Bu yanlış" dedi.

Türkiye'de tutuklu Alman vatandaşlarına da değinen Çavuşoğlu, "Bu insanları tanımıyorum, adlarını da bilmiyorum. Bu kişilerin tutuklanmalarının nedeni Türkiye değildir. Ama burada önemli olan Türk yargısının verdiği kararlardır" dedi.

Türkiye Dışişleri Bakanı, "Türkiye hala AB üyeliği için çabalıyor mu?" sorusuna ise "Evet, amacımız bu. AB bunu istemiyorsa, o zaman bunu bize söylemeli" yanıtını verdi.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine de değinen Çavuşoğlu, Riyad yönetiminin Türkiye'den cinayete ilişkin bilgileri istediğini ancak Suudi Arabistan'ın bunun karşılığında elindeki bilgileri Türkiye'yle paylaşmadığını kaydetti.