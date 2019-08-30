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Çavuşoğlu'ndan Avrupa'ya mülteci uyarısı

30.08.2019 13:40 | Son Güncelleme

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İdlib'deki çatışmaların Avrupa'ya doğru yeni bir mülteci akınına yol açabileceğini söyledi.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Norveç ziyareti sırasında gündeme ilişkin açıklamalar yaptı. Başkent Oslo'da Norveç Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nün toplantısında konuşan Çavuşoğlu, İdlib'deki çatışmalara atıfla yeni bir mülteci akını uyarısında bulundu.

Konuşmasında Suriye ordusunun Rusya'nın desteğiyle İdlib'de yürüttüğü operasyona değinen Çavuşoğlu, İdlib'deki saldırıların devam etmesi durumunda Avrupa'ya doğru yeni bir mülteci akınının başlayabileceğini söyledi.

Çavuşoğlu, Rusya'nın Türkiye'nin İdlib'de bulunan gözlem noktalarına Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a bağlı güçlerin saldırı düzenlemeyeceği konusunda da kendilerine garanti verdiğini dile getirdi. Bakan Çavuşoğlu ayrıca Türk askerlerinin ancak iç savaşa siyasi bir çözüm bulunması durumunda bölgeden çekileceğini ifade etti.

Türkiye'nin 12 gözlem noktası var

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Çarşamba günü ülkenin kuzeyine yönelik hava operasyonları sırasında Türkiye'ye ait bir askeri üssün vurulduğunu açıklamıştı. Ancak Türkiye'den bu konuda resmi bir açıklama gelmemişti. Türkiye'nin Rusya ve İran'la vardığı mutabakat çerçevesinde bölgede 12 askeri gözlem noktası bulunuyor.

Rusya lideri Vladimir Putin ile Moskova'da bu hafta içinde bir araya gelen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da İdlib'deki durumun Türk askerlerini tehlikeye attığı uyarısında bulunmuştu. Erdoğan, "Bunun devam etmesini istemiyoruz. Gerekli tüm adımlar atılacak" demişti.

"İran tankeri Lübnan'a gidiyor"

Suriye'ye petrol taşıdığı gerekçesiyle Cebelitarık'ta alıkonulan Adrian Darya 1 isimli tankerle ilgili olarak da açıklama yapan Çavuşoğlu, İran tankerinin Türkiye'ye doğru değil, Lübnan'a doğru ilerlediğini söyledi. İran tankeri, İngiltere'ye bağlı Cebelitarık Özerk Yönetimi tarafından 4 Temmuz'da alıkonulmuş, 19 Ağustos'a ise salıverilmişti.

Reuters, GA/HS

© Deutsche Welle Türkçe

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