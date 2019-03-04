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Çavuşoğlu'ndan Avusturya'ya "bozkurt işaretinin yasaklanması" tepkisi

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.03.2019 16:36 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: (1) - "Bozkurt işaretinin bu yasanın içine girmesi, yani bölücü terör örgütünün yine sembolleriyle, paçavralarıyla aynı sınıfa girmesi Avusturya'daki Türk ve İslam düşmanlığının bir yansımasıdır" - "Bizim sembollerimizi kimse yasaklayamaz, buna da müsaade etmeyeceğiz. Bu bir yasadan ibaret olabilir ama bunun uygulanamaz olduğunu, onlara eylemlerimizle ve söylemlerimizle de göstereceğiz"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avusturya'da bozkurt işaretinin yasaklanmasına ilişkin, "Bozkurt işaretinin bu yasanın içine girmesi, yani bölücü terör örgütünün yine sembolleriyle, paçavralarıyla aynı sınıfa girmesi Avusturya'daki Türk ve İslam düşmanlığının bir yansımasıdır." dedi.

Çavuşoğlu, MHP Hatay İl Başkanlığını ziyaretinde yaptığı konuşmada, il teşkilatında bulunmaktan mutluluk ve gurur duyduğunu, partililere davetleri ve ilgileri için teşekkür ettiğini söyledi.

Kentte AK Parti ve MHP'nin teşkilatları ve tüm tabanının, kardeş gibi el ele, omuz omuza çalıştığının kendisine iletildiğini anlatan Çavuşoğlu, bundan da çok büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Avusturya'daki "Sembol Yasası"na değinen Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Avusturya, Almanya'da olduğu gibi terör örgütü PKK'nın sembollerini, yani paçavralarını, işaretlerini yasaklamak için bir kanun çıkaracağını söyledi. Biz de bundan mutluluk duyduk çünkü sürekli onlara baskı yapıyorduk, yani 'PKK'nın burada gösterilerine izin veriyorsunuz, teröristlere ev sahipliği yapıyorsunuz' diye. 'Bunu engellemek için bir kanun çıkarmamız gerekir' dediler. Sonra kanun taslağı hazırlandı, son dakikada bir baktık ki bozkurt işaretini de işin içine kattılar. Dışişleri Bakanını aradım dedim ki 'Bak, seni takdir ediyorum, iyi bir arkadaşımızsın', gerçekten de öyle. Derslerinde İslam medeniyetini anlatan ve Osmanlı'nın dünya medeniyetine katkılarını anlatan bir Dışişleri Bakanı. Arapça biliyor, Farsça biliyor, İngilizce biliyor, bir sürü dil biliyor ve çocukluğu da Ürdün'de geçmiş. Türkçe de biliyor epeyce, gençlik yıllarında ailesiyle beraber yaz aylarını da Büyükada'da geçirmiş. Türkiye'yi de seven bir hanımefendi. Bizim de sevdiğimiz, saydığımız bir çalışma arkadaşımız. Ve bak o bir çaba sarf etti ama iktidardaki parti merkez sağ diyor aşırı çizgiye kaymış, zaten ortağı ırkçı aşırı parti."

Çavuşoğlu, "Bozkurt işaretinin bu yasanın içine girmesi, yani bölücü terör örgütünün yine sembolleriyle, paçavralarıyla aynı sınıfa girmesi Avusturya'daki Türk ve İslam düşmanlığının bir yansımasıdır. En son o çabalar da beyhude oldu ve meclisten bu şekilde geçti ve onaylandı." ifadelerini kullandı.

Konuşması sırasında bozkurt ve Rabia işareti yapan Çavuşoğlu, "Ben de kendisine 'Hiç kusura bakma Avusturya'ya geldiğim zaman ilk bu işareti yapacak ben olacağım ve bu yasağı deleceğim' dedim. 'Bozkurt ile Rabia işaretini birlikte yapacağım' dedim." şeklinde konuştu.

Çavuşoğlu, "Bizim sembollerimizi kimse yasaklayamaz, buna da müsaade etmeyeceğiz. Bu bir yasadan ibaret olabilir ama bunun da uygulanamaz olduğunu, onlara eylemlerimizle ve söylemlerimizle de göstereceğiz." dedi.

(Sürecek)

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