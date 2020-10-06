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Çavuşoğlu'ndan Azerbaycan'a destek ziyareti

06.10.2020 16:04 | Son Güncelleme

Azerbaycan'a Ermenistan'la yaşanan çatışmalar nedeniyle bir destek ziyareti gerçekleştiren Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, uluslararası topluma da Azerbaycan için destek çağrısında bulundu.

Çavuşoğlu'ndan Azerbaycan'a destek ziyareti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çalışma ziyareti gerçekleştirmek üzere gittiği Azerbaycan'da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü. Çavuşoğlu görüşmenin ardından Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov ile de bir araya geldi. İki bakan görüşmede, Azerbaycan ve Ermenistan'ın Dağlık Karabağ nedeniyle yaşadığı çatışmaları ele aldı. Görüşmenin ardından iki bakan ortak basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye ve Türk halkının Azerbaycan ve Azerbaycan halkıyla dayanışmasını ve Azerbaycan'a desteğini göstermek için ülkeyi ziyaret ettiğini söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, "Sıkışan Ermenistan sivil yerleşimlere saldırmaya başladı. Gence'ye, Terter'e, Mingeçevir, Hızı ve Abşeron'a saldırıyor. Bu insanlık suçudur, savaş suçudur. 1949 Cenevre Sözleşmesi'nin ihlalidir. Ermenistan'ın içine düştüğü çaresizliğin göstergesidir" dedi.

"Yukarı Karabağ, Azerbaycan’ındır" diye konuşan Bakan Çavuşoğlu, uluslararası topluma çağrıda bulundu. Çavuşoğlu, "Biz Gürcistan’ın, Ukrayna’nın, Suriye’nin, Irak’ın toprak bütünlüğünü nasıl savunuyorsak Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünü de aynı şekilde savunuyoruz. Bu konularda çifte standart olmaz, olmamalı, olamayacağını da kardeş Azerbaycan sahada ve masada gösteriyor" diye konuştu.

Erdoğan'ın açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün yaptığı açıklamada Azerbaycan için uluslararası toplumdan destek isteyerek "Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarma mücadelesine destek vermenin her onurlu devletin vazifesi olduğunu" söylemişti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de dün TRT'ye yaptığı açıklamada, Dağlık Karabağ'da Ermeni milislerle yaşanan çatışmaların durdurulması için koşullarını sıralamıştı. Aliyev, Azerbaycan ordusunun Ermeni işgali altındaki bölgeleri geri aldığı bir dönemde salt ateşkes çağrılarının gerçekçi olmadığı mesajı vererek Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'dan geri çekileceğine dair ciddi garantiler verilmeden ateşkesin söz konusu olmayacağını belirtmişti.

DW, DHA / HT,HS

©Deutsche Welle Türkçe

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