Çavuşoğlu'ndan Azerbaycan'a destek ziyareti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çalışma ziyareti gerçekleştirmek üzere gittiği Azerbaycan'da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü. Çavuşoğlu görüşmenin ardından Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov ile de bir araya geldi. İki bakan görüşmede, Azerbaycan ve Ermenistan'ın Dağlık Karabağ nedeniyle yaşadığı çatışmaları ele aldı. Görüşmenin ardından iki bakan ortak basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye ve Türk halkının Azerbaycan ve Azerbaycan halkıyla dayanışmasını ve Azerbaycan'a desteğini göstermek için ülkeyi ziyaret ettiğini söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, "Sıkışan Ermenistan sivil yerleşimlere saldırmaya başladı. Gence'ye, Terter'e, Mingeçevir, Hızı ve Abşeron'a saldırıyor. Bu insanlık suçudur, savaş suçudur. 1949 Cenevre Sözleşmesi'nin ihlalidir. Ermenistan'ın içine düştüğü çaresizliğin göstergesidir" dedi.

"Yukarı Karabağ, Azerbaycan’ındır" diye konuşan Bakan Çavuşoğlu, uluslararası topluma çağrıda bulundu. Çavuşoğlu, "Biz Gürcistan’ın, Ukrayna’nın, Suriye’nin, Irak’ın toprak bütünlüğünü nasıl savunuyorsak Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünü de aynı şekilde savunuyoruz. Bu konularda çifte standart olmaz, olmamalı, olamayacağını da kardeş Azerbaycan sahada ve masada gösteriyor" diye konuştu.