Çavuşoğlu'ndan bazı Müslüman ülkelere Filistin eleştirisi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Amerika'dan, İsrail'den korkan Müslüman ülkelerin yalpalamaya başladığını görüyoruz. Hatta Filistinlilere 'Siz de sesinizi fazla çıkarmayın' diye baskı yapan bazı ülkeler var. Müslüman ülkeden bahsediyorum, Amerika'dan bahsetmiyorum. Bunlar mı Kudüs'e sahip çıkacaklar? Geçtiğimiz 2 yılda İslam zirvelerinde ve BM Genel Kurulunda ABD ve İsrail'e karşı ezici çoğunlukla karar aldırırken bu ülkelerin korkaklığını, ürkekliğini gördük." dedi.

Çavuşoğlu, beraberindeki partililerle AK Parti Yayladağı Belediye Başkan Adayı Mustafa Sayın'ın seçim-irtibat ofisini ziyaret etti.

Burada konuşan Çavuşoğlu, çok güçlü olmaları gerektiğini, içeride ve dışarıda kendilerini devirmek isteyen çok sayıda hain bulunduğunu söyledi.

Bu nedenle güçlü olmaları gerektiğini anlatan Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Önümüze tarih boyunca engeller çıkardılar. Bu engelleri aştık, çiğnedik geçtik. Sanmayın ki bundan sonra dikensiz gül bahçesinde yaşayacağız. Yine zor olacak. Etrafımız ateş çemberi, Suriye'deki yangını söndürmek için ne kadar çaba sarf ettiğimizi her platformda görüyorsunuz. Terörle mücadelesinden tutun da siyasi çözüme kadar, Fırat'ın doğusunun teröristlerden temizlenmesine kadar çok çalışıyoruz, çaba sarf ediyoruz. Suriye'deki istikrarın ve barışın da en çok Hatay ve sınır şehirlerimiz için önemli olduğunu biliyoruz."