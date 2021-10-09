Çavuşoğlu'ndan Biden'ın Açıklamasına Tepki

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Başkanı Joe Biden’ın Türkiye'nin Suriye'deki harekatını eleştiren ifadelerine tepki gösterdi. Çavuşoğlu, ABD yönetimini dürüst davranmamakla suçladı

Başkan Biden önceki gün Suriye hakkındaki Ulusal Acil Durum halini bir yıl daha uzatan kararı hakkında Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’ye mektubunda Türkiye’ye de atıfta bulunmuş, Türkiye’nin Suriye’deki harekatının IŞİD’le mücadeleye zarar verdiğini belirtmişti.

Çavuşoğlu, Ankara’da Venezuela Dışişleri Bakanı Felix Plasencia ile düzenlediği ortak basın toplantısında bir soru üzerine Biden’ın bu açıklamasına yanıt verdi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, “Öncelikle bu mektup görüyoruz ki kopyala yapıştır bir mektup olmuş. Bu cümleleri ve bu paragrafları Amerikan yönetimi daha önce de kullandı. Aslında Amerikan yönetimi Kongre’ye mektup gönderirken ya da Amerikan halkına bilgi verirken doğruyu söylemiyor” dedi.

Bunun sebebinin de, ABD’nin hem şimdiki hem de geçmiş yönetimlerinin “PKK ile YPG arasında hiçbir farkın olmadığını çok iyi bilmelerine rağmen, PKK’yı terör listesine alırken YPG’yi farklı göstermeye çalışmaları” olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, “Bunu niye yapıyorlar? Bu terör örgütüne çok ciddi destek veriyorlar, eğitim desteği, silah desteği. Bu da Amerikan kanunlarına göre suç. Bazı askeri raporlarda bile bu yer aldı Amerika’da hemen bunları yok ettiler. Yani burada dürüst davranmıyor ABD” diye konuştu.

ABD’nin Suriye’de bulunma amacının da IŞİD’le mücadele olmadığını savunan Çavuşoğlu, IŞİD’le hem NATO içinde hem de dünyada göğüs göğüse mücadele eden tek ordunun Türk ordusu olduğunu, 4 bin civarında IŞİD teröristini öldürdüklerini kaydetti.

Çavuşoğlu, şimdi Afganistan’da IŞİD güçlenmesin diye Taleban yönetimiyle temasa geçmenin görüşüldüğüne dikkati çekerek, “Peki bu teröristleri Suriye’den oraya kim götürdü? Yani ‘YPG mücadele etti’ diyorlar ya, bunları önce otobüslerle taşıdılar bazı şehirlerden sonra uçaklarla aldılar götürdüler Afganistan’a bıraktılar. İşte bunların hepsi şu anda Suriye politikası dahil Irak politikası dahil, Avrupa’da da NATO içerisinde de tartışılan konu bu, daha da tartışacağız bu konuyu. Amerika’nın ‘ben yaptım oldu’ şeklinde tek taraflı politikalar ama plansız, öngörüsüz politikaları. O ülkelere girmeleri ve çekilmeleri. Hepsi de plansız. Bunun da Afganistan’a etkisini görüyoruz. Bunun Irak’a etkisini gördük. Suriye’nin o bölgesinde etkisini görüyoruz” diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, “Ayrılıkçı Suriye’yi bölmeye çalışan bir terör örgütüne Amerika destek veriyor. Önce Türkiye’yi suçlamak yerine Amerika kendi bu yanlış politikalarından vazgeçsin. Ayrıca Amerikan halkına Amerikan Kongresi’ne de daha dürüst davransın çünkü oraya verdiği bilgilerde çok yanlışlar var, düzgün ve dürüst olmayan bilgiler var” dedi.

