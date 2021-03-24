Çavuşoğlu’ndan Blinken’a S-400 Mesajı: “Bu İş Bitti”

ABD’de yeni yönetimin göreve başlamasından bu yana Blinken’la ilk kez yüz yüze görüşme yapan Çavuşoğlu, Brüksel’deki görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, Türkiye ile ABD’nin derin anlaşmazlık yaşadığı S-400 alımı konusunda, Türkiye’nin bu sistemi neden satın almak zorunda kaldığını Amerikan tarafına bir kez daha hatırlattıklarını belirtti. Çavuşoğlu, “S-400’lerin satın alındığını ve bu işin bittiğini bir kere daha söyledik” dedi.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre Çavuşoğlu ayrıca, Türkiye ya da ABD’de daha geniş kapsamlı bir toplantı düzenlenmesi konusunda mutabık kaldıklarını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan daha önce yapılan açıklamada, Blinken’ın görüşmede Ankara’ya Rus S-400 füze savunma sistemlerini elinde tutmaması konusunda yeniden uyarıda bulunduğu kaydedilmişti. Washington, S-400 konusunu tartışmak üzere çalışma grubu kurulması önerisini de defalarca reddetmişti.

Açıklamaya göre Blinken ayrıca Türkiye’nin kısaca İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi’nden çıkmasına ilişkin kaygılarını ifade etti. İki bakan, Suriye ve Afganistan’daki ortak çıkarlarını, NATO müttefikleri Türkiye ve Yunanistan arasındaki ön görüşmeleri, demokrasi ve insan haklarını ele aldı. Blinken, demokratik kurumların ve insan haklarına saygı gösterilmesinin önemini vurguladı. İki bakanın, gelecek ay İstanbul’da yapılması planlanan Afganistan toplantısını da konuştuğu belirtildi.