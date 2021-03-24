HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Çavuşoğlu’ndan Blinken’a S-400 Mesajı: “Bu İş Bitti”

Çavuşoğlu’ndan Blinken’a S-400 Mesajı: “Bu İş Bitti”

24.03.2021 19:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dışişleri Bakanı, ABD Dışişleri Bakanı Blinken’a, Ankara’nın Rusya’dan satın aldığı S-400 hava savunma sisteminin tamamlanmış bir anlaşma olduğunu söylediğini aktardı

Çavuşoğlu’ndan Blinken’a S-400 Mesajı: “Bu İş Bitti”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları toplantısı sırasında görüştüğü ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’a, Ankara’nın Rusya’dan satın aldığı S-400 hava savunma sisteminin tamamlanmış bir anlaşma olduğunu söylediğini aktardı.

ABD’de yeni yönetimin göreve başlamasından bu yana Blinken’la ilk kez yüz yüze görüşme yapan Çavuşoğlu, Brüksel’deki görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, Türkiye ile ABD’nin derin anlaşmazlık yaşadığı S-400 alımı konusunda, Türkiye’nin bu sistemi neden satın almak zorunda kaldığını Amerikan tarafına bir kez daha hatırlattıklarını belirtti. Çavuşoğlu, “S-400’lerin satın alındığını ve bu işin bittiğini bir kere daha söyledik” dedi.

Blinken’la görüşmelerinin yapıcı geçtiğini ifade eden Çavuşoğlu, Ankara’nın savunma alanında gelecekteki ihtiyaçlarını öncelikle NATO müttefiklerinden karşılamayı istediğini ve Washington’la aralarındaki görüş ayrılıklarını konuşmaya devam etmeleri gerektiği hususunda mutabık kaldıklarını kaydetti.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre Çavuşoğlu ayrıca, Türkiye ya da ABD’de daha geniş kapsamlı bir toplantı düzenlenmesi konusunda mutabık kaldıklarını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan daha önce yapılan açıklamada, Blinken’ın görüşmede Ankara’ya Rus S-400 füze savunma sistemlerini elinde tutmaması konusunda yeniden uyarıda bulunduğu kaydedilmişti. Washington, S-400 konusunu tartışmak üzere çalışma grubu kurulması önerisini de defalarca reddetmişti.

Açıklamaya göre Blinken ayrıca Türkiye’nin kısaca İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi’nden çıkmasına ilişkin kaygılarını ifade etti. İki bakan, Suriye ve Afganistan’daki ortak çıkarlarını, NATO müttefikleri Türkiye ve Yunanistan arasındaki ön görüşmeleri, demokrasi ve insan haklarını ele aldı. Blinken, demokratik kurumların ve insan haklarına saygı gösterilmesinin önemini vurguladı. İki bakanın, gelecek ay İstanbul’da yapılması planlanan Afganistan toplantısını da konuştuğu belirtildi.

Ankara, Başkan Joe Biden yönetimi altında Washington’la daha iyi ilişkiler kurmayı istediğini belirtiyor. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Biden, ABD’de yeni yönetimin göreve başlamasından bu yana hala görüşmedi.

“AB zamana oynamayı bırakmalı”

Çavuşoğlu gazetecilere açıklamalarında AB konusuna da değindi. Dışişleri Bakanı, AB liderlerinin Ankara’yla ilişkileri de masaya yatıracağı zirveden bir gün önceki açıklamasında, AB’nin artık zamana oynamaması ve ilişkileri olumlu ivmeyi geliştirmeye yönelik somut adımlar atması gerektiğini söyledi.

AB, Türkiye ile AB üyesi Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz gerilimi nedeniyle Ankara’ya yaptırım tehdidinde bulunmuştu ancak daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daha yapıcı bir ton sergilediği gerekçesiyle yaptırım planlarının askıya alındığı haberleri çıkmıştı.

AB liderlerinin zirve toplantısı öncesinde hazırlanan raporda da, AB üyeliğine aday ülke Türkiye'yle daha derin ticari ilişkiler kurulması amacıyla müzakerelerin başlatılması gerektiği, ancak Ankara'nın AB çıkarlarına ters yönde hareket etmesi durumunda Türkiye'ye ekonomik yaptırımlar uygulanmaya hazırlıklı olunmasına ihtiyaç olduğu vurgulanıyor.

Çavuşoğlu, Türkiye ve AB tarafından olumlu adımlar atıldığına işaret ederek, şimdi zamana oynama ve koşullara bağlı açıklamalar yapmak yerine AB’nin belirli alanlarda somut adımlar atmasının gerektiğini belirtti.

Vize serbestisi ve gümrük birliği anlaşmasının yenilenmesi hedeflerinin hayata geçirilmesi gerektiğini vurgulayan Çavuşoğlu, AB’nin 2016 yılında Türkiye’yle imzaladığı mülteci anlaşması çerçevesinde verdiği sözleri tutması gerektiğinin de altını çizdi.

Çavuşoğlu ayrıca, Türkiye’nin Kıbrıs konusunda gelecek ay AB öncülüğünde yapılacak görüşmeler öncesinde yapıcı bir yaklaşıma sahip olduğunu kaydetti ancak “Kıbrıslı Türkler’in haklarını korumaya son derece kararlı” olduklarının mesajını da verdi.

Yunanistan Başbakanı’ndan Türkiye açıklaması

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis de zirve öncesinde yaptığı açıklamada, AB’nin, Türkiye’yle ilişkiler konusunda, bir yandan daha derin ticari ilişkiler kurulması diğer yandan ekonomik yaptırımlar tehdidini içeren iki kulvarlı yaklaşımı uygulaması gerektiğini söyledi.

Miçotakis, Güney Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis’le görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, “Kıbrıs Cumhurbaşkanı’yla yarınki Avrupa Konseyi zirvesinde ülkelerimizin ve bir bütün olarak AB’nin, iki kulvarlı yaklaşımın güvenilir şekilde uygulanmasında ısrar etmesi gerektiği yönünde mutabık kaldık” diye konuştu.

Miçotakis, gerilimi düşürme girişimi kapsamında Türkiye’nin araştırma gemilerini Kıbrıs açıklarından geri çekmesiyle ilgili olarak da “bunun önemli bir gelişme olmadığını ancak bu durumun sürüp sürmeyeceğinin görülmeye muhtaç olduğunu” belirtti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evde yüz bakımı için ihtiyacınız olan 7 ürünEvde yüz bakımı için ihtiyacınız olan 7 ürün
Grip ve zatürre aşıları koronavirüse karşı korur mu? Tezer'den yanıtGrip ve zatürre aşıları koronavirüse karşı korur mu? Tezer'den yanıt
Kurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktıKurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktı

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Son Dakika: 22 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 22 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Meteoroloji'den kar yağışı ve fırtına uyarısı

Meteoroloji'den kar yağışı ve fırtına uyarısı

Aşiret liderleri bir araya geldi: Bugün tarihi bir karara imza attık

Aşiret liderleri bir araya geldi: Bugün tarihi bir karara imza attık

Antalya'da 'pes' dedirten parti! Sosyal medyada örgütlenmişler

Antalya'da 'pes' dedirten parti! Sosyal medyada örgütlenmişler

Diğer Haberler

Son dakika! Bakan Koca'dan flaş BioNTech aşısı açıklaması

Bakan Koca'dan flaş BioNTech aşısı açıklaması

Muğla'da feci kaza! Bir anlık refleksle ölümden döndü

Feci kaza! Bir anlık refleksle ölümden döndü

Davutoğlu’ndan AK Parti Kongresindeki görüntülere tepki

'Vatandaşa kesilen bütün cezalar iptal edilmeli'

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tezer'den koronavirüs aşısı açıklaması

Grip ve zatürre aşıları koronavirüse karşı korur mu? Tezer'den yanıt

Banka sistemine girerek büyük vurgun yapan çetenin 5 üyesi yakalandı

370 milyon TL'lik uluslararası vurgun yapmışlar

24 Mart koronavirüs tablosu açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı güncel vaka ve ölüm sayıları

24 Mart koronavirüs tablosu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.