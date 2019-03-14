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Çavuşoğlu'ndan Brüksel'de diplomasi trafiği

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2019 18:30 | Son Güncelleme

Çavuşoğlu'ndan Brüksel'de diplomasi trafiği

BRÜKSEL (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Suriye ve Bölgenin Geleceğinin Desteklenmesi" konferansı ile Türkiye-AB Ortaklık Konseyi'ne katılmak üzere bulunduğu Belçika'nın başkenti Brüksel'de çeşitli görüşmeler gerçekleştirdi.

Çavuşoğlu, Brüksel'de Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Suma Chakrabarti, Romanya Dışişleri Bakanı Teodor-Viorel Meleşcanu ve Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland ile ayrı ayrı görüştü.

Jagland ile görüşmesine ilişkin Twitter hesabından bir mesaj paylaşan Çavuşoğlu, "Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland'a yeni seçilecek Genel Sekreter'in kendisi gibi üye ülkelere yapıcı bir tutumla yaklaşması gerektiğini, diyalog, kapsayıcılık ve hakkaniyeti kılavuz ilkeler olarak benimsemesini beklediğimizi ifade ettik." değerlendirmesini yaptı.

Bakan Çavuşoğlu'nun, Brüksel temasları kapsamında, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile de bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Çavuşoğlu Jagland NATO Genel Sekreteri Romanya

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