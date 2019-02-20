Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Cumhur İttifakı Türkiye'nin ve Türk milletinin bekasıdır. Onun için kurulmuştur. Bugünkü zorlukları aşmak için. İstikrarımızı güçlendirmek, ülkemizi kalkındırmak, zorluklarla mücadele etmek için kurulmuştur." dedi. Çavuşoğlu, AK Parti Bodrum Seçim Koordinasyon Merkezi açılışında yaptığı konuşmada, 31 Mart yerel seçimleri için Bodrum’u, Muğla'yı, İzmir'i ve tüm Türkiye'yi heyecanlı gördüğünü söyledi. Bu seçimin gönül belediyeciliğinde dönüm noktası olacağını vurgulayan Çavuşoğlu, "İki şeyi keşfettim. Birincisi, artık vatandaş partisinden de olsa kendisine hizmet etmeyen adaylara oy vermeyecek. Vatandaş 'partimdendir' diye yıllardır oy verdiği belediye başkanlarının, şehrine ve kendisine hiç hizmet yapmadığının, enayi yerine konulduğunun farkında." diye konuştu. İki hafta önce İzmir'de olduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, Alsancak’ta Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci ile yürürken yanlarına gelen onlarca CHP’linin, "Yetti artık, hep bizi enayi yerine koydular, nasıl olsa oy veririz diye hiçbir hizmet getirmediler. İzmir Türkiye’nin belediyecilikte en geri kalmış ili." dediğini ifade etti.

İzmir'in de bu kez gönül belediyeciliğini istediğini söyleyen Çavuşoğlu, "Aynı şey Muğla için de geçerli. Bugün Muğla hangi kriteri koyarsanız koyun Türkiye için en önemli 5 ilden bir tanesi. Turizm bakımından Antalya ve İstanbul’dan sonra üçüncü ili. Ama öyle bir trend görüyoruz ki nasıl Antalya İstanbul'u geçtiyse, Muğla da İstanbul'u geçecek. Bu potansiyel var." değerlendirmesinde bulundu. - "Bir turizm beldesine çöp yangınları yakışır mı?" Belediyecilikte çok geri kalan Muğla'nın 1994 öncesi İstanbul’u hatırlattığına işaret eden Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bodrum’da bu çağda bu çöplük yanar mı? Bu kadar imkanların, teknolojinin olduğu yerde, birçok AK Parti'li belediyenin çöpten elektrik ve gaz ürettiği bir ortamda Muğla, Bodrum gibi bir turizm beldesine çöp yangınları yakışır mı? Böyle bir ilkellik kabul edilebilir mi? Nasıl anlatabileceksin bunu? Dünyanın her yerinden Bodrum’a turist geliyor. Hem de çok ciddi para harcayarak geliyor. Milletimizin, devletimizin ve şehrimizin itibarını zedelemeye, ayaklar altına almaya kimin hakkı var? Ne demek su kesintisi oluyor? 1994’te Recep Tayyip Erdoğan, 200 kilometre uzaktan Istranca Dağları'ndan İstanbul’a su getirdi. Biz Antalya’da bir tane köye 40 kilometreden su getiriyoruz. Antalya’da su sorunu yok, Kıbrıs’a su götürdük yerin altından, şimdi de elektrik götürüyoruz. Teknoloji var, imkanlar var. İşte gördük, Bodrum’da sokaklar sel altındaydı, arabalar gidiyor. Ne demek yapamam. Yapamıyorsan çek git. Efendim para yok, yalan. Yeni Büyükşehir Kanunu ile büyükşehirlere çok büyük paralar verdiler ve bütçesi katbekat arttı. Tüm bunları yapacak imkanlar verildi. Ama beceremiyorsan 'Ankara’dan para gelmiyor.' deme. Antalya’da Menderes Türel nasıl yapıyor?"

Çavuşoğlu, vatandaşlardan belediyecilik işini beceremeyenlere yetki vermemesini isteyerek, "Muğlalıların ne suçu var, iş bilenin kılıç kuşananın. Bugün bu mazeretlerin arkasına sığınanlara bir daha bu şehirde bırakın belediye başkanlığını, hiçbir görev vermemek lazım. Gitsin emekli olsun ve nerede yaşarsa yaşasın. Evinde yaşasın, tatile gitsin." ifadelerini kullandı. - "Milletimizin kabullenemediği tek şey teröristlerdir" Cumhur İttifakı'nın "millet aklı" olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, şöyle devam etti: "Cumhur İttifakı Türkiye'nin ve Türk milletinin bekasıdır. Onun için kurulmuştur. Bugünkü zorlukları aşmak için. İstikrarımızı güçlendirmek, ülkemizi kalkındırmak, zorluklarla mücadele etmek için kurulmuştur. Sadece bugünü düşünerek kurulan bir ittifak değildir. Türkiye Cumhuriyeti'ni 2023, Cumhuriyetimizin 100'üncü yıl dönümüne ulaştırmak için kurulmuştur. 2053 vizyonuna, 2071 hedefine ulaştırmak için kurulmuştur. Vatanı milleti için ölmeye hazır vatan-millet sevdalıları tarafından kurulmuştur. Peki diğer ittifakı kim kurdu? Evet bazı siyasi partiler var. Demokrasi, esasen yeni sistem, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi bu ittifakların önünü açtı. Milletvekilliği seçiminde de bu ittifaklar oldu. Böylelikle yüzde 10 seçim barajı gibi tartışmalar da ülkenin gündeminden kalktı. Çünkü herkesin Mecliste temsil edilmesi çok önemli. Biz buna önem veriyoruz. Ama milletimizin kabullenemediği tek şey teröristlerdir ve teröristlerin temsilcileridir."

Millet İttifakı'na ilişkin eleştirilerde bulunan Çavuşoğlu, şöyle konuştu: "Zillet ittifakı Türkiye'ye hizmet edemez. Türkiye'de ne kadar vatan haini varsa, partileri söylemiyorum, yani bu ittifakın içindeki herkes vatan haini de demiyorum, bunlar lafı çarpıtmayı çok iyi biliyor, o yüzden altını çiziyorum. Bu siyasi partilerin dışında ne kadar vatan haini varsa zillet ittifakının içindedir. Doğru mu? Türkiye'yi bölmek isteyen ne kadar hain varsa bu ittifakın içindedir. Ne kadar terör örgütü varsa hepsi bu ittifakın içinde ve bu ittifakı destekliyor. PKK'sı, DHKP-C'si, TİKKO'su, bilumum ne kadar FETÖ'cüsü ve tüm terör örgütleri bu ittifakın içinde. Vatanını, milletini seven Bodrumlular, Muğlalılar, böylesine bir ittifaka, yani tüm hainlerin ve terör örgütlerinin, bölücülerin içinde olduğu bir ittifaka oy verir mi? Milletvekilliği seçiminde hepimiz istediğimiz partiye oy verebiliriz, adaya da oy verebiliriz. Cumhurbaşkanlığında da öyle. Ama yerel seçimde bu kriterlerin dışında esas, adayları da şöyle gözümüzün önüne alacağız ve şehri kime emanet edebiliriz öyle oy vereceğiz."

- "Kutsal davalarımıza sahip çıkıyoruz" Çavuşoğlu, Türkiye'nin, ne kadar güçlü olursa dünyadaki mazlum ve mağdurların haklarını da o kadar iyi savunacağının altını çizerek, şunları kaydetti: "Türkiye'nin bugün insani yardımda dünyada birincisi olması milletin sayesindedir. İmkanlarımız var ki yardım edebiliyoruz. Ne kadar güçlü olursak yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı, soydaşlarımızı, akraba toplulukları ve ecdadımızın miras bıraktığı tüm eserleri daha iyi korur, savunur, onlara Türkiye Cumhuriyeti devletinin var olduğunu hissettirir ve ihya ederiz. Bu nedenle çok güçlü olmamız lazım. Türkiye bugün girişimci ve insani dış politikası ile dünyanın her yerinde söz sahibi. Etrafımızda ve dünyada sorunlar var. Ama şundan emin olun, hiçbir şey kontrolümüzün dışında değil. Bugün üstesinden gelemeyeceğimiz, çözemeyeceğimiz hiçbir sorun yok." Suriye'deki savaşa çözüm üretmek, Irak'ın yeniden ihyası ve inşası, Yemen ve Libya'daki sorunlar için çaba sarf ettiklerini aktaran Çavuşoğlu, "Kutsal davalarımıza sahip çıkıyoruz. Bugün Türkiye olmasa Kudüs'e kimse sahip çıkmaz. İstese de sahip çıkamaz, çünkü o mecalleri, o cesaretleri yok. Ege'de, Doğu Akdeniz'de, Kıbrıs'ta, Türkiye'nin ve Kıbrıs Türk halkının hakkını yedirmedik, bundan sonra da yedirmeyeceğiz." şeklinde konuştu.