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Çavuşoğlu'ndan "Dışişleri Bakanlığındaki FETÖ soruşturması" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2019 02:41 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: - “Göz altına alınan şüphelilerin yüzde 95’i bakanlığımızdan aynı gerekçeler, şüpheler ve bazı somut deliller neticesinde uzaklaştırılmış kişilerdir” - "Bakanlığımıza da gerekli bilgiler verilmişti. Bilirkişi raporlarını hazırladıktan sonra yine Başsavcılığın vermiş olduğu karar neticesinde bazı şüpheliler göz altına alındı" - "Sayı olarak azaldık ama daha güçlendiğimizi söyleyebiliriz. Çünkü içerde hain olduğu zaman güçlü bir bakanlık veya ülkeden bahsetmek mümkün değil" - "Latin Amerika'da 9 sene önce sadece 6 büyükelçiliğimiz vardı. Şimdi bir başkonsolosluk ve 16 büyükelçilik olmak üzere toplamda 17 misyonumuz var"

MEXICO CITY (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında Dışişleri Bakanlığı personeli 249 şüphelinin göz altı kararı" hakkında, “Göz altına alınan şüphelilerin yüzde 95’i bakanlığımızdan aynı gerekçeler, şüpheler ve bazı somut deliller neticesinde uzaklaştırılmış kişilerdir.” dedi.

Latin Amerika ziyareti kapsamında resmi temaslarda bulunmak için Meksika'da bulunan Çavuşoğlu, gündeme ve programına ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Mevlüt Çavuşoğlu, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ soruşturması kapsamında Dışişleri Bakanlığına personel temini amacıyla düzenlenen sınavlarda örgüt üyesi adaylar lehine usulsüzlük yapıldığı" gerekçesiyle yapılan göz altı kararları hakkında şunları söyledi:

"Bakanlığımıza giriş sınavlarında yapılan 2010 ve 2013 yılları arasındaki yolsuzluk ile ilgili, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının bir soruşturması vardı. Bakanlığımıza da gerekli bilgiler verilmişti. Bilirkişi raporlarını hazırladıktan sonra yine Başsavcılığın vermiş olduğu karar neticesinde bazı şüpheliler göz altına alındı. Göz altına alınan bu şüphelilere baktığınız zaman bunların yüzde 95’i bakanlığımızdan aynı gerekçeler, şüpheler ve bazı somut deliller neticesinde uzaklaştırılmış kişilerdir. Bu da esasen bakanlığımızın geçmişte FETÖ'cüleri uzaklaştırırken ne kadar isabetli kararlar aldığını gösteriyor."

Diğer şüpheliler için ise haftalar öncesinde bakanlık ve Başsavcılık arasında gerçekleşen yakın iş birliği çerçevesinde tedbirler alındığını kaydeden Çavuşoğlu, "Bundan sonra yargı süreci devam edecek. FETÖ'cülerin kurumlarımızdan tamamen ve net bir şekilde temizlenmesi gerekiyor. Sayı olarak azaldık ama daha güçlendiğimizi söyleyebiliriz. Çünkü içerde hain olduğu zaman güçlü bir bakanlık veya ülkeden bahsetmek mümkün değil." ifadelerini kullandı.

- 800 milyon dolarlık ticaretten 11 milyar dolara

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Latin Amerika programı kapsamında yaptığı resmi görüşmelere ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin 2014 yılında elde ettiği gözlemci statüsü ile Latin Amerika kuruluşu olan SİKA (Latin Amerika'da varlığın güçlendirilmesi) Dışişleri Bakanları toplantısına katılacağını belirten Bakan Çavuşoğlu, katılımdaki asıl amacın Türkiye'nin Latin Amerika ve Karayipler bölgesine verdiği önemi göstermek olduğunu vurguladı.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin Latin Amerika ülkeleri ile olan ilişkilerinin güçlendirilmesinin önemine de dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Latin Amerika'da 9 sene önce sadece 6 büyükelçiliğimiz vardı. Şimdi bir başkonsolosluk ve 16 büyükelçilik olmak üzere toplamda 17 misyonumuz var. İkili ilişkilerimizi geliştirmek için yoğun çaba sarfediyoruz. Latin Amerika ile ticaretimiz 800 milyon dolardan 11 milyar dolara çıkmış durumda. Yani 10 katından daha fazla artmış ve ciddi bir potansiyel var. Ayrıca bölgeye gelmişken Küba ve Meksika’yı da ziyaret etmek istedim. Zamanlıca bir ziyaret oldu ve çok memnun kaldılar."

Yarın Latin Amerika programının son durağı olan Guatemala'da SİKA organizasyonuna katılması beklenen Çavuşoğlu'nun, aynı zamanda Türk Büyükelçiliğinin açılışına katılması ve Guatemala Cumhurbaşkanı Jimmy Morales ile bir araya gelmesi bekleniyor.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu FETÖ Latin Amerika Meksika SİKA

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