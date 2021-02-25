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  4. Çavuşoğlu’ndan Ermenistan açıklaması: Darbe girişimlerine kesinlikle karşıyız

Çavuşoğlu’ndan Ermenistan açıklaması: Darbe girişimlerine kesinlikle karşıyız

25.02.2021 15:42 | Son Güncelleme:
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ermenistan’daki olaylara ilişkin, "Dünyanın neresinde olursa olsun darbe girişimlerine kesinlikle karşıyız" açıklamasında bulundu.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ermenistan’daki olaylara ilişkin açıklama yaptı. Macaristan’a resmi bir ziyaret gerçekleştiren Çavuşoğlu, Ermenistan’da ordunun Başbakan Nikol Paşinyan’ın istifasını talep etmesine ilişkin, "Biz dünyanın neresinde olursa olsun darbe ya da darbe girişimlerine kesinlikle karşıyız. Dolayısıyla Ermenistan'daki bu darbe girişimini de şiddetle kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

Demokrasilerde vatandaşların yönetimle ilgili eleştiri yapmasının, hatta istifa çağrısında bulunmasının doğal olduğunu belirten Dışişleri Bakanı, "Ama askerlerin, seçimle iş başına gelmiş bir hükümete bırakın darbe yapmayı, istifa çağrısında bulunması bile kabul edilemez. O yüzden biz Ermenistan'daki bu çağrıyı bir kere daha şiddetle kınıyoruz" diye konuştu.

Türkiye'nin tutumunun ilkeli bir tutum olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, bu tür darbe girişimlerinin ülkelerin istikrarını bozucu adımlar olduğunu sözlerine ekledi.

CHP de kınadı

Ermenistan'da yaşananlara Türkiye'den bir diğer tepki de CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den geldi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özel, Ermenistan'da yaşanan gelişmeleri endişeyle takip ettiklerini belirterek, ''Seçilmiş hükümete karşı yapılan darbe girişimini kınıyoruz. Ülkemizde ve dünyanın her yerinde her zaman demokrasinin yanındayız" ifadelerini kullandı.

DW / SÖ, EC

© Deutsche Welle Türkçe

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