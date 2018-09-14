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Çavuşoğlu'ndan eşini kaybeden Navaz Şerif'e taziye ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2018 19:09 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, eşini kaybeden Pakistan'ın eski Başbakanı Navaz Şerif'i ziyaret etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, eşini kaybeden Pakistan'ın eski Başbakanı Navaz Şerif'i Lahor'daki taziye evinde ziyaret etti.

Bakan Çavuşoğlu, Şerif'e ve ailesine taziyelerini sunarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın taziye mesajını da iletti.

Eski Başbakan Şerif'in eşi Begüm Gülsüm Navaz, tedavi gördüğü Londra'da hayatını kaybetmişti.

Pakistan'ın cezaevinde bulunan eski Başbakanı Şerif, kızı Meryem Navaz ve damadı Safdar Awan'a, Gülsüm Navaz'ın cenazesine katılabilmeleri için Pakistan yetkilileri tarafından idari izin verilmişti.

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