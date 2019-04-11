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Çavuşoğlu’ndan Fransa açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.04.2019 14:46 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Ruanda soykırımının üzerinden 25 yıl geçmedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Ruanda soykırımının üzerinden 25 yıl geçmedi. Cezayir’de ve diğer yerde Afrika’da Fransa’nın ne yaptığını ne onlar unuttu ne biz unuttuk” dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Hollanda 7. Konferansı’nda Hollandalı mevkidaşı Stef Blok ile ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un 24 Nisan kararnamesine ilişkin, “Popülizm, başka bir şey değil. Burada bu tür siyasi kararlar almak tarihi çarpıtmak siyasetçilere yakışmıyor. Siyasetçilerin bu konularda karar alması doğru değil. Hele hele Fransa’nın bu konuda karar alması tam bir trajikomik durum. Kendi tarihine bakması lazım Ruanda soykırımının üzerinden 25 yıl geçmedi. Cezayir’de ve diğer yerde Afrika’da Fransa’nın ne yaptığını ne onlar unuttu ne biz unuttuk. Bunları yapan bir ülkenin başka bir ülke, millet ile ilgili karar alması kabul edilebilir bir durum değil. Avrupa’nın içine düştüğü durumlardan liberaller nasibini alıyor. Bu kararın bizim için geçerliliği yok. Bu konuda gerekli tedbirlerimizi alacağız. Ankara’da da bazı girişimleri başlattık” ifadelerini kullandı.

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