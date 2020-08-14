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Çavuşoğlu’ndan Fransa’ya Doğu Akdeniz tepkisi

14.08.2020 15:48 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz’de askeri varlığını artıran Fransa’ya tepki gösterdi.

Çavuşoğlu’ndan Fransa’ya Doğu Akdeniz tepkisi

Bakan, “Böyle kabadayılıkla bir yere varamazlar” dedi.Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara-Atina hattında Doğu Akdeniz’deki yetki alanı üzerinden yaşanan gerginlik nedeniyle bölgedeki askeri varlığını artıran ve Yunanistan ile ortak askeri deniz tatbikatı düzenleyen Fransa’yı uyardı.

Çavuşoğlu, İsviçre’nin başkenti Bern’de İsviçreli mevkidaşı Ignazio Cassis ile Cuma günü yaptığı ortak basın toplantısında, “Fransa'nın (Doğu Akdeniz'de) özellikle gerginliği arttıracak adımlardan kaçınması gerekiyor. Böyle kabadayılıkla bir yere varamazlar" dedi. Çavuşoğlu, Fransa’nın attığı bu adımların “Türkiye üzerine bir etkisinin olmayacağını” belirtti.

Doğu Akdeniz meselesinin de görüşüleceği AB dışişleri bakanları toplantısı öncesinde konuşan Çavuşoğlu, Avrupa Birliği’nin (AB) “güvenilir bir örgüt olarak diyaloğu ve diplomasiyi desteklemesi” gerektiğinden bahsetti. AB’ye de bir çağrıda bulunan Çavuşoğlu, AB’nin Yunanistan’ı “şımartmak ve ona koşulsuz destek vermek yerine aklı selim düşünmeye davet etmesi” gerektiğini söyledi. Türkiye’nin bölgede bir tırmanma istemediğini ifade eden Dışişleri Bakanı, “Yunanistan’ın da aklı selim davranması lazım” dedi.

Bölgede gerginliğin tırmandığını ve bunun sorumlusunun Yunanistan olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, “(Yunanistan) İki gün önce akşam yaptığı gibi Oruç Reis gemimizi taciz etme girişimlerinde bulunmasın, bunun karşılığını alır. Biz her zaman diplomasiden yanayız, her zaman siyasi diyalogla barışçıl bir şekilde meselelerin halledilmesinden yanayız” dedi.

Kemal Reis ile Limnos fırkateynleri “çarpıştı”

Reuters haber ajansına konuşan Yunanlı bir savunma yetkilisi, Türk ile Yunan savaş gemilerinin Doğu Akdeniz’de “küçük bir çarpışma” yaşadıklarını belirtti. Yetkili bunun bir “kaza” olduğunu ifade etti.

Reuters’un haberine göre Türk donanmasına ait savaş gemileriyle birlikte Doğu Akdeniz’de hareket eden Türkiye’nin sismik araştırma gemisi Oruç Reis’i takip eden Limnos adındaki Yunan fırkateyni, Kemal Reis ismindeki Türk fırkateyninin rotasına girdi ve kafa kafaya çarpışmamak için manevra yaptı ancak Yunan gemisinin başı Türk gemisinin geri tarafına çarptı.

Yetkili, Limnos fırkateyninin zarar görmediğini ifade ederken, geminin olaydan sonra Fransız-Yunan ortak tatbikatına katıldığını belirtti.

Türkiye'ye ait Oruç Reis sismik araştırma gemisi, Türk Donanması'na ait savaş gemilerinin refakatinde, hafta başından bu yana Girit Adası ile AB üyesi Kıbrıs arasındaki sularda seyrediyor. Yunanistan, bu bölgenin kendi deniz yetki alanı içinde olduğunu dile getirerek, Türkiye'nin “yasa dışı” olarak faaliyet gösterdiğini ifade ediyor ve Türk gemilerinin buradan çıkmasını talep ediyor. Ankara ise bu suçlamayı reddederek Oruç Reis'in faaliyetlerinin yasal olduğunu ve Türkiye’nin kendi kıta sahanlığı içerisinde hareket ettiğini belirtiyor.

DW,rtr/DÇÜ,EC,JD

©Deutsche Welle Türkçe

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