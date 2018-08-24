Çavuşoğlu'ndan İdlib uyarısı: Askeri çözüm felaket olur

Çavuşoğlu "Askeri çözüm sadece İdlib bölgesi için değil, Suriye'nin geleceği bakımından da bir felaket olur" dedi.Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moskova'da Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüştü. Görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısına, Suriye ordusunun operasyon hazırlığında olduğu belirtilen İdlib konusunda verilen mesajlar damga vurdu.

İdlib'de 3 milyondan fazla sivilin yaşadığını belirten Çavuşoğlu, "Burada askeri bir çözüm bir felaket olur. Sadece İdlib bölgesi için değil, Suriye'nin geleceği bakımından da bir felaket olur" değerlendirmesinde bulundu. Böyle bir adımın Astana ruhunu ortadan kaldıracağı uyarısını yapan Çavuşoğlu, İdlib'in çatışmasızlık bölgesi olarak korunmasının önemine işaret etti. Dışişleri Bakanı, "Bunun bu şekilde korunması, Suriye içinde terörle mücadele için, göçmen akımının durdurulması ya da insani bakımdan da çok önemlidir" dedi.

İdlib'e saldırmanın hem Türkiye'nin hem de Rusya'nın Suriye konusundaki güvenilirliğini yok edebileceğine vurgu yapan Çavuşoğlu, "O nedenle, birlikte ne yapabiliriz, endişeleri nasıl ortadan kaldırırız ve buranın istikrarını nasıl koruruz bu konuda çalışmamız lazım" diye konuştu.