Çavuşoğlu'ndan Kathimerini'ye Makale: "Tercihimiz Ön Koşulsuz Diplomasi"

Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan’ın önde gelen gazetelerinden Kathimerini’de bir makale kaleme aldı. Çavuşoğlu, Türkiye’nin tercihinin ön koşulsuz olarak diplomasi olduğunu dile getirdi. Çavuşoğlu makalede, Türkiye ve Yunanistan’ın her zaman iki seçenekle karşı karşıya kaldığını bunların da ya birbirlerinin adımlarını karşılık olarak kilitlemek ya da ortak bir yol bularak kazan kazan formülü üzerinden ilerlemek olduğunu ifade etti. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, komşuluk ilişkisinin gereğinin karşılıklı anlayış olduğunu belirtti makalesinde bu günlerde maalesef Türkiye’nin Yunanistan’dan bunu görmediğini belirtti. Fransa’nın Akdeniz konusundaki girişimlerine de değinen Çavuşoğlu, Fransa’nın smürgeci bir geçmişi bulunduğuna atıf yaptı ve sümürgeciliğin insanlığa nasıl acılar getirdiğinin unutulup unutulmadığını sordu. Çavuşoğlu, bu noktada Atatürk’ün “Yurtta barış, dünyada barış”sözünü ve Yunanistan Cumhurbaşkanı Eleftherios Venizelos’un Atatürk’ü Nobel Barış Ödülü’ne aday göstermesini hatırlattı. Dışişleri Bakanı buradan hareketle Türkiye’nin ortak bir çözüm ve karışılıklı anlayışın önemine dikkat çektiğini vurguladı.

Çavuşoğlu, buradan hareketle Türkiye’nin NATO ve Almanya’nın Türkiye ve Yunanistan arasındaki gerginliğin azaltılması konusundaki girişimlerine destek verdiğini belirtti. Yunanistan’ın da Fransa’nın tavrıyla bu girişmler arasındaki farkı anlamasını beklediğini dile getiren Çavuşoğlu, Türkiye’nin komşusuyla arasındaki sorunları üçüncü ülkelerle müzakere etmek istemeyecek kadar Yunanistan’a saygı duyduğunu ifade etti. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki talepleri Çavuşoğlu, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki amaçlarının belli olduğunu dile getirdi ve bunları, deniz sınırlarının adil ve eşit şekilde sınırlandırılması, kıta sahanlığının maksimalist ve aşırı taleplere karşı korunması, Kıbrıslı Türklerin adanın açık denizdeki kaynaklarındaki eşit haklarının güvence altına alınması ve Doğu Akdeniz’de Kıbrıslı Türkler de dahil olmak üzere tüm tarafların katılımıyla gerçek, kapsayıcı, adil ve hakkaniyetli bir açık denizler enerji işbirliği mekanizmasının oluşturulması olarak sıraladı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ayrıca Türkiye’ye, deniz alanları üzerinde hiçbir yetkisi olmayan AB üzerinden maksimalist kararların dayatılamayacağını ifade etti. Çavuşoğlu, makalesinde, Türkiye’ye 2, Yunanistan’ın ana karasına 580 km uzaklıktaki Meis ve Kastellorizo gibi ufacık adalarla 40 bin km karelik bir kıta sahanlığı alanı ilan edip Türkiye’nin açık denizlere açılmasının önünün kesilemeyeceğini dile getirdi. Çavuşoğlu, Türkiye’nin daha önce de defalarce kez ifade ettiği gibi buna izin vermeyeceğini belirtti.