Çavuşoğlu’ndan Kübalı tarihçiye ödül

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kübalı tarihçi Eusebio Lea’ye üstün hizmet ödülü verdi.

Temaslarda bulunmak üzere Küba’nın başkenti Havana’da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kübalı tarihçi Eusebio Lea’ye üstün hizmet ödülü verdi. Çavuşoğlu sosyal medya hesabından Lea hakkında, “Atatürk büstünü Havana’nın en güzel köşesine taşıyan şehir tarihçisi Eusebio Lea’ye Bakanlığımın üstün hizmet ödülünü vermek büyük mutluluk” ifadelerini kullandı.

Havana Eski Şehir’in tarihçisi Dr. Eusebio Lea Küba’nın en saygın isimleri arasında yer alıyor. Fidel Castro’nun yakın çevresinden olan Lea, Küba tarihine olan önemli katkıları ile biliniyor. Türkiye ve Mustafa Kemal Atatürk’e büyük saygı ve sevgi duyan tarihçi, Havana’daki Atatürk büstünün seçiminde ve yerleşiminde büyük rol oynamıştı.



