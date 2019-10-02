Macron, “Türkiye’de hukukun üstünlüğünün gerilediğini” söylemişti.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nin (AKPM) 70’inci yılında yaptığı konuşmasında Türkiye’yi sığınmacı meselesi ve ifade özgürlüğü konularında eleştirmesine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu sert tepki verdi. AKPM'nin Onursal Başkanı olarak, Strasbourg'a giden Çavuşoğlu "Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Türkiye'ye dil uzatması haddini aşmak olmuştur” dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Macron'un Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) mülteci mutabakatına ilişkin sözlerine tepki gösterek, "Eleştirilmesi gereken varsa, AB ve AB'nin lideri gibi geçinmeye çalışan Fransa gibi ülkelerdir. Macron, kaç tane göçmeni Fransa'ya almıştır? O göçmenler yerine Suriye'deki YPG/PKK'lıları Elysee Sarayı'nda sık sık ağırlıyor” şeklinde konuştu.

"Ayakları pislik içinde gömülü iken öten horoz”

AB'nin sığınmacılar konusundaki yükümlülüklerini yerine getirmediğine işaret eden Çavuşoğlu, "Fransa ve AB'nin, Türkiye'ye bir söz söylemeden önce dürüst olup sözlerini tutması gerekiyor” dedi.