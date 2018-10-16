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Çavuşoğlu'ndan Menbiç açıklaması

16.10.2018 14:54 | Son Güncelleme

Çavuşoğlu, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffry'nin ziyaretine ilişkin Amerika'nın Sesi'nin sorusu üzerine Türkiye'nin Münbiç konusunda tavrının net olduğunu vurguladı

Çavuşoğlu'ndan Menbiç açıklaması

Çavuşoğlu, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffry'nin ziyaretine ilişkin Amerika'nın Sesi'nin sorusu üzerine Türkiye'nin Münbiç konusunda tavrının net olduğunu vurguladı.

Çavuşoğlu, "ABD'nin tavrında savsaklama görürsek eski çizgimize geri döneriz. Ya siz temizleyin ya biz temizleriz deriz" dedi.

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