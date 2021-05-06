Çavuşoğlu'ndan Merkel'e gönderme: Biz bunu başarırız

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Heiko Maas ile Berlin'deki görüşmesi öncesinde Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) gazetesine gündemdeki önemli konulara dair açıklamalarda bulundu. Türkiye ile Almanya arasındaki yakın ve kapsamlı ilişkilere işaret eden Çavuşoğlu, Başbakan Angela Merkel'in altı yıl önce mülteci kriziyle ilgili söylediği "Biz bunu başarırız" sözünü hatırlatarak bunun Türkiye-Almanya ilişkileri için de geçerli olduğunu belirtti ve "Biraz çaba gösterirsek, birbirimizi daha iyi anlar ve en önemlisi birbirimize saygı ve empati ile yaklaşırsak yapamayacağımız hiçbir şey yok" diye konuştu. "Almanya'dan daha fazlasını bekliyoruz" Koronavirüs pandemisi döneminde güç birliğinin önemine işaret eden Çavuşoğlu, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da güvenli seyahat ve turizm alanında işbirliği yapılmasını istediklerini söyledi. Kıbrıs, Libya ve Afganistan'ın da görüşmede gündeme geleceğini ve Almanya'nın bu konularda önemli bir partner olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, terörle mücadelede de Almanya ile etkili diyalog mekanizmaları bulunduğunu söyledi, ancak "Alman dostlarımızdan daha fazlasını bekliyoruz" diye sözlerine ekledi.

Çavuşoğlu, Türkiye ile AB arasında 18 Mart 2016'da imzalanan ve güncellenmesi tartışılan mülteci mutabakatıyla ilgili de konuştu. Mülteciler alanında işbirliğinin mutabakatın önemli bir parçası olduğunu ancak mutabakatın bundan ibaret olmadığını vurgulayan Çavuşoğlu, AB'nin Türkiye'ye mutabakat çerçevesinde üyelik müzakerelerinin hızlandırılması, gümrük birliğinin modernizasyonu, vize serbestisi, üst düzey temaslar ve terörle mücadelede işbirliğinin güçlendirilmesi gibi somut taahhütlerde bulunduğunu hatırlattı. "AB kendi yükümlülüklerini göz ardı ediyor" Türkiye'nin mülteciler konusunda yükümlülüklerini yerine getirdiğini, 2015 yılından bu yana Ege üzerinden AB'ye geçişlerde yüzde 92'lik düşüş kaydedildiğini belirten Çavuşoğlu, AB'nin taahhütlerinin hayata geçirilmesinde ise büyük ilerlemeler kaydedilemediği siteminde bulundu. Çavuşoğlu, "AB ve üye ülkeler, kendi yükümlülüklerini göz ardı edip sadece Türkiye'nin kaçak göç konusundaki yükümlülüklerine odaklanmayı tercih ediyor gibi bir görünüm var. AB, ne Suriyelilerin gönüllü ve insancıl koşullarda kabulü için öngörülen sistemi aktive etti ne de Suriyelilerin terörden arındırılmış bölgelere geri dönüşünü destekledi, ki bu 18 Mart mutabakatının dokuzuncu maddesinde öngörülüyordu" diye konuştu.