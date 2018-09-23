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Çavuşoğlu'ndan New York'da diplomasi trafiği

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2018 21:47 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere New York'ta bulunan Çavuşoğlu, Paraguay Dışişleri Bakanı Luis Alberto Castiglioni, Lesotho Dışişleri Bakanı Lesego Makgothi ve Gürcistan Dışişleri Bakanı David Zalkaliani ile ikili görüşmeler yaptı

NEW YORK (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere New York’ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Paraguay Dışişleri Bakanı Luis Alberto Castiglioni, Lesotho Dışişleri Bakanı Lesego Makgothi ve Gürcistan Dışişleri Bakanı David Zalkaliani ile görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, görüşmeler sonrasında Lesotho ve Paraguay'la karşılıklı büyükelçilik açılması kararı alındı.

İkili görüşmeler sonrası yapılan açıklamada, Lesotho'ya büyükelçilik açılacağı, Lesotho'nun da ileride Türkiye'de büyükelçilik açma kararlarını teyit ettikleri duyuruldu.

Paraguay Dışişleri Bakanı Castiglioni'yle yapılan ikili görüşmeye ilişkin edinilen bilgiye göre, Türkiye ve Paraguay arasında karşılıklı büyükelçilik açılmasına karar verildi.

Çavuşoğlu, Paraguaylı mevkidaşıyla yaptığı görüşme sonrasında ise Twitter hesabından görüşmeye ilişkin paylaşımda bulundu.

Çavuşoğlu, paylaşımında, "Güney Amerika’nın önde gelen ülkelerinden Paraguay ile ilişkilerimizde yeni bir dönem başlıyor, büyükelçiliklerimizi karşılıklı olarak açıyoruz." ifadesine yer verdi.

Gürcistan Dışişleri Bakanı David Zalkaliani’yle yapılan görüşmenin de verimli geçtiği kaydedildi.

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