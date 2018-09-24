Çavuşoğlu'ndan New York'ta diplomasi trafiği

NEW YORK (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere New York’ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kolombiya, Japonya ve Moldovalı mevkidaşlarının yanı sıra, Avrupa Komisyonu Genel Sekreteri ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.
Diplomatik kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, Bakan Çavuşoğlu, Avrupa Komisyonu Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland, Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono, Kolombiya Dışişleri Bakanı Carlos Holmes Trujillo ve Moldova Dışişleri Bakanı Tudor Ulianovschi ile ikili görüşmeler yaptı.
Bakan Çavuşoğlu, bu görüşmeler öncesinde BM'de düzenlenen "Göçmenler için küresel sözleşme" adlı oturumda konuşma yaptı.
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