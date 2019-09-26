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Çavuşoğlu'ndan New York'ta diplomasi trafiği

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2019 21:04 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM 74. Genel Kurulu Görüşmeleri için bulunduğu New York'ta Almanya, Romanya ve Burundi Dışişleri Bakanları ile bir araya geldi

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya, Romanya ve Burundi Dışişleri Bakanları ile bir araya geldi.

Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu Görüşmeleri için ABD'nin New York kentinde bulunan Çavuşoğlu'nun diplomasi trafiği sürüyor.

Çavuşoğlu, ilk olarak Alman mevkidaşı Heiko Maas ile görüştü. Daha sonra Burundi Dışişleri Bakanı Ezechiel Nibigira ve Romanya Dışişleri Bakanı Ramona Manescu ile bir araya gelen Çavuşoğlu, İsveç ve Ürdün tarafından düzenlenen "Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu (UNRWA)" konulu bakanlar çalışma yemeğine de katıldı.

Toplantıda BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de yer aldı.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından, ikili görüşmelerine ilişkin, "Romanya, Almanya ve Burundi Dışişleri Bakanlarıyla ikili ilişkilerimizi ve iş birliği imkanlarını ele aldık." açıklamasını paylaştı.

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