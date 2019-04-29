BAĞDAT (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak ile yeni sınır kapısının açılmasının önemine değinerek, bunun hem Bağdat hem de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) için yararlı olacağını söyledi.

Çavuşoğlu, Basra'dan sonra ziyaret gerçekleştirdiği IKBY'deki temaslarıyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ovaköy'de ikinci sınır kapısı açılması hem Irak hem IKBY için yararlıdır. İş adamlarımızın faaliyetlerini destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

"PKK, DEAŞ ve FETÖ terörüyle mücadeleye IKBY ile birlikte odaklanacağız." ifadesine de yer veren Çavuşoğlu, IKBY ile ticari ve yatırım ilişkilerinin artırılacağını kaydetti.

- "Süleymaniye'de daha görünür olacağız"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kubat Talabani ile görüşmesine de değinerek şunları kaydetti:

"Irak'ın tüm bölgeleri ve gruplarıyla ilişkilerimiz ilerliyor. Özel sektör, iş adamlarımızla Süleymaniye'de de daha görünür olacağız."

Erbil'deki temasları kapsamında Çavuşoğlu, IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani, IKBY Güvenlik Ajansı Müsteşarı Mesrur Barzani ve Türkmen siyasi temsilcileriyle bir araya gelmişti.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, dün Bağdat'ta Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, mevkidaşı Muhammed Ali el-Hekim, Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi ve Türkmen milletvekilleriyle bir araya gelmiş, daha sonra Basra'da Vali Esad el-İdani ile görüşmüştü.

