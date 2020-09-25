Çavuşoğlu'ndan Pelosi'ye "ibretlik cehalet" tepkisi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'yi cahillikle suçladı. ABD'de 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde Donald Trump'ın seçimlere hile karıştırılacağı, sonuçların yargıda belirleneceği gibi ifadeleri iç politik tartışmalara yol açmış, Pelosi de Trump'ı otokrat liderlere hayran olmakla suçlayarak "Sayın Başkan! Kuzey Kore'de, Türkiye'de ya da Rusya'da değilsiniz. Burası bir demokrasi" demişti.

Pelosi'nin bu ifadesiyle ilgili açıklama yapan Çavuşoğlu, "İbretlik cehaletiyle Pelosi'nin ABD Temsilciler Meclisi Başkanlığına kadar yükselmesi esas Amerikan demokrasisi adına kaygı vericidir. Türk milletinin iradesine saygı duymayı öğreneceksiniz" yanıtını verdi.

Cumhuriyetçi Başkan Trump, seçimlere hile karıştırılabileceği yönündeki ifadeleriyle öne çıkmış, Beyaz Saray'da düzenlenen bir basın toplantısında "seçimler sonucunda barışçı bir görev değişimini kabul edip etmeyeceği" yönündeki bir soruya "Bakalım, göreceğiz" yanıtı vermişti. Bunun üzerine Demokratlar Trump'ı seçim sonuçlarını tanımayarak Amerikan demokrasisini baltalamaya çalışmakla suçlamıştı.