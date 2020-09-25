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  4. Çavuşoğlu'ndan Pelosi'ye "ibretlik cehalet" tepkisi

Çavuşoğlu'ndan Pelosi'ye "ibretlik cehalet" tepkisi

25.09.2020 13:40 | Son Güncelleme

ABD Temsilciler Meclisi'nin Demokrat partili Başkanı Nancy Pelosi'nin Başkan Trump ile giriştikleri iç politik bir tartışmada "Burası Türkiye değil" demesine Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan tepki geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'yi cahillikle suçladı. ABD'de 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde Donald Trump'ın seçimlere hile karıştırılacağı, sonuçların yargıda belirleneceği gibi ifadeleri iç politik tartışmalara yol açmış, Pelosi de Trump'ı otokrat liderlere hayran olmakla suçlayarak "Sayın Başkan! Kuzey Kore'de, Türkiye'de ya da Rusya'da değilsiniz. Burası bir demokrasi" demişti.

Pelosi'nin bu ifadesiyle ilgili açıklama yapan Çavuşoğlu, "İbretlik cehaletiyle Pelosi'nin ABD Temsilciler Meclisi Başkanlığına kadar yükselmesi esas Amerikan demokrasisi adına kaygı vericidir. Türk milletinin iradesine saygı duymayı öğreneceksiniz" yanıtını verdi.

Cumhuriyetçi Başkan Trump, seçimlere hile karıştırılabileceği yönündeki ifadeleriyle öne çıkmış, Beyaz Saray'da düzenlenen bir basın toplantısında "seçimler sonucunda barışçı bir görev değişimini kabul edip etmeyeceği" yönündeki bir soruya "Bakalım, göreceğiz" yanıtı vermişti. Bunun üzerine Demokratlar Trump'ı seçim sonuçlarını tanımayarak Amerikan demokrasisini baltalamaya çalışmakla suçlamıştı.

Yoğun tepkilerin ardından açıklama yapan Trump'ın sözcüsü, Başkan'ın "adil ve özgür" bir seçimin sonuçlarını kabul edeceğini, ancak çeşitli eyaletlerin seçmenlere oy pusulası gönderme sisteminde sorunlar bulunduğunu ifade etmişti.

Koronavirüs salgını nedeniyle 3 Kasım'daki Başkanlık seçimlerinde çok sayıda oy mektup yoluyla kullanılacak. Mektupla oy kullanımının manipülasyona kapı aralayacağını savunan Trump, özellikle Demokratların kendi seçmenlerini mektupla oy kullanmaya çağırdığına işaret ederek Demokratları kendisine karşı seçime hile karıştırma planı yapmakla suçluyor.

DW,AFP/BK,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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