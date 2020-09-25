Çavuşoğlu'ndan Pelosi'ye: "Saygı Duymayı Öğreneceksiniz"

ABD Başkanı Donald Trump’ın seçimleri kaybetmesi halinde barışçı şekilde görevi devretmesi tartışmasında, Trump’a yönelik eleştirileri sırasında “Türkiye’de değilsiniz” diyen Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’ye, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Pelosi’ye yönelik olarak “Türk Milletinin iradesine saygı duymayı öğreneceksiniz” dedi.

Çavuşoğlu Türkçe ve İngilizce olarak paylaştığı ve Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’yi de etiketlediği mesajında “İbretlik cehaletiyle @SpeakerPelosi’nin ABD Temsilciler Meclisi Başkanlığına kadar yükselmesi esas Amerikan demokrasisi adına kaygı vericidir. Türk Milletinin iradesine saygı duymayı öğreneceksiniz” ifadelerini kullandı.

Nancy Pelosi, Başkan Trump’ı eleştirdiği konuşmasında ““Kimlere hayranlık duyduğunu biliyoruz. Putin’e, Kim Jong Un’a, Türkiye’de Erdoğan’a hayranlık duyuyor” diye konuşan Pelosi, “Ancak kendisine hatırlatırım. Kuzey Kore’de değilsiniz, Türkiye’de ya da Rusya’da değilsiniz Sayın Başkan. Bu arada Suudi Arabistan’da da değilsiniz. Amerika Birleşik Devletleri’ndesiniz. Burası bir demokrasi. Neden bir an için ettiğiniz başkanlık yeminine ve ABD Anayasası’na bağlı kalmayı denemiyorsunuz” demişti.

