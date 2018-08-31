Çavuşoğlu’ndan Reform Sözü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’nin, Avrupa Birliği üyelik sürecine bağlı olarak yapılması gereken reformları hızlandıracağını açıkladı.
Çavuşoğlu, bu açıklamayı Viyana’daki gayri resmi Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları toplantısı sırasında yaptı.
Dışişleri yetkilileri, Çarşamba günü, üç yıl aradan sonra, Türkiye’nin üyelik sürecini ilerletmek amacıyla AB yetkilileriyle üst düzey toplantılar düzenledi.
“Reform Eylem Grubu” toplantısı, Amerika’yla yaşanan diplomatik kriz ve Türk Lirası’nın diğer ülke para birimleri karşısında değer kaybetmesi sonrası yapıldı.
Çavuşoğlu ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İran Dışişleri Bakanı Cavid Zarif’le olan görüşmesinde Suriye’deki gelişmeleri konuştuklarını belirtti.
Erdoğan ve Zarif arasındaki sürpriz görüşme, Suriye rejim ordusunun İdlib’e saldırı hazırlığında olduğu bir süreçte yapıldı.
Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le 7 Eylül’de İran’da görüşecek.
Perşembe günü Erdoğan, İdlib konusunda İran ve Rusya ile görüşmelere devam ettiklerini söylemişti.
İdlib, muhalif grupların kontrolu elinde tuttuğu son bölge.
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