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Çavuşoğlu'ndan şehit askerler için başsağlığı mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2019 15:09 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: - "Irak'ın kuzeyinde Pençe-3 Harekatı sırasında şehit düşen kahramanlarımıza Rabbimden rahmet, yaralı Mehmetçiklerimize acil şifalar diliyorum" - "Milletçe başımız sağ olsun. Hain teröristlere bu dağları dar edeceğiz, inlerini başlarına yıkacağız"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı sırasında şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

Bakan Çavuşoğlu, Pençe-3 Harekatı'nda teröristlerle çıkan çatışmada 3 askerin şehit olması ve 7 askerin yaralanmasına ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Çavuşoğlu, "Irak'ın kuzeyinde Pençe-3 Harekatı sırasında şehit düşen kahramanlarımıza Rabbimden rahmet, yaralı Mehmetçiklerimize acil şifalar diliyorum. Milletçe başımız sağ olsun. Hain teröristlere bu dağları dar edeceğiz, inlerini başlarına yıkacağız." mesajını paylaştı.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Pençe -3 harekatı şehit

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