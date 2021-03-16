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Çavuşoğlu'ndan sığınmacı mutabakatı açıklaması

16.03.2021 18:17 | Son Güncelleme:
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Çavuşoğlu'ndan sığınmacı mutabakatı açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB ile Türkiye arasındaki sığınmacı mutabakatının yürürlüğe girmesinin beşinci yılında açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu "güncellenmesi gerektiği konusunda hemfikiriz" dedi.Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Slovakya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Ivan Korcok ile bakanlıkta bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu ve Korcok, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu, "Türkiye AB ilişkileri, Doğu Akdeniz'deki son durumları değerlendirdik. Slovakya'ya AB üyelik sürecimize verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.

Konuşmasında AB ile Türkiye arasında 2016'da imzalanan ve beş yıl önce yürürlüğe giren göç mutabakatı konusunda da açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, "2016'dan bu yana Türkiye bu mutabakat gereği yükümlülüklerini yerine getirdi, AB ise getirmedi, getirmek istemedi" dedi. Bakan, "Bugüne kadar tüm zorluklara rağmen işleyen göç mutabakatının güncellenmesi konusunda AB ve üye ülkeler ile hemfikiriz. Ama onun güncellenebilmesi için bizim tekliflerimize AB'nin geri dönmesi gerekiyor. Doğu Akdeniz konferansını teklif ettik, hakça paylaşım konusunda, henüz o teklifimize de bir cevap gelmedi" diye konuştu.

Türkiye'nin AB üyelik sürecinde yavaşlama olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Türkiye-AB ilişkilerinin mesafe katedebilmesi için geçmişteki hataların tekrar edilmemesi, AB'nin samimi, stratejik davranması gerekiyor. FETÖ 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından dönemin AB liderleri, 'darbeden sonra Türkiye'ye yeterli desteği veremedik' diye özür diledi. Sonuçta Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı en ciddi tehditte bile AB, 'stratejik önemini biliyoruz' dediği Türkiye'yi yalnız bıraktı" dedi. Aralık ayında yapılan zirvenin sonuç bildirgesinin pozitif olduğunu belirten Dışişleri Bakanı, "Biz de pozitif adımlar atmaya başladık, şimdi pozitif atmosfer var" diye konuştu.

Çavuşoğlu, "Biz Türkiye olarak ilişkilerimizi daha da geliştirmeye hazırız. Yargı reformu, insan hakları eylem planı, ekonomik reform gibi alanlarda attığımız, atacağımız adımlar da bu süreci destekleyici olacaktır. Ama burada da AB çıpasının hiçbir zaman kaybolmaması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

AB de yenilenmesinden yana

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Joseph Borrellde AB-Türkiye mülteci anlaşmasının gelecekte yenilenmesi gerektiğini savunmuştu. Borrell, "Gelecekte bu tip bir anlaşma yapılması gerektiğini düşünüyorum” dedi. Borrell "Bu, hiç kuşkusuz bizim, üye devletlerin, Avrupa Birliği kurumlarının kendi içinde ve daha sonra da Türkiye ile bu ortak anlaşmanın yenilenmesi için yapacağı tartışmaların bir parçası olacak" diye konuştu.

2015'te Suriye iç savaşından kaçan yüz binlerce sığınmacının Avrupa'ya gelmesi üzerine Avrupa Birliği ile Türkiye arasında 18 Mart 2016 tarihinde bir mülteci anlaşması imzalanmıştı. Anlaşma uyarınca Ankara, Türkiye üzerinden Ege'deki Yunan adalarına düzensiz geçiş yapan sığınmacıları geri almayı ve insan kaçakçılarıyla mücadele etmeyi kabul etmişti.

DHA,DW/BÖ,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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