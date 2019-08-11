HABER

Çavuşoğlu'ndan Sırbistan Dışişleri Bakanı Dacic'e Yeni Malatyaspor forması

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2019 16:59 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistan Başbakan Birinci Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ivica Dacic'e, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Sırbistan temsilcisi Partizan ile karşılaşacak Yeni Malatyaspor Kulübü'nün formasını hediye etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistan Başbakan Birinci Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ivica Dacic'e, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Sırbistan temsilcisi Partizan ile karşılaşacak Yeni Malatyaspor Kulübü'nün formasını hediye etti.

Bakan Çavuşoğlu, Sırbistan Başbakan Birinci Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Dacic ile Antalya'da bir araya geldi.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Dacic ile ikili ilişkileri ele aldıklarını belirterek, "Partizan taraftarı olan dostum Dacic'e, Yeni Malatyaspor'umuzun formasını hediye ettim." ifadesini kullandı.

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Yeni Malatyaspor Kulübü, deplasmanda Partizan karşısında 3-1 mağlup olmuştu.

İkinci maç, 15 Ağustos'ta Malatya'da yapılacak.

PARTNER Ünlü oyuncu herkesin ortasında aşka geldi! Jakuzinin içinde... Ünlü oyuncu herkesin ortasında aşka geldi! Jakuzinin içinde...
Eren Bülbül'ün ailesinin buruk bayramıEren Bülbül'ün ailesinin buruk bayramı
Kadıköy drift yapan sürücü ile polis arasındaki kovalamaca kamerada Kadıköy drift yapan sürücü ile polis arasındaki kovalamaca kamerada 
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Sırbistan Başbakan Birinci Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ivica UEFA Avrupa Ligi

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da hareketlilik! Mahalle bekçisi ateş ederek durdurdu

İstanbul'da hareketlilik! Mahalle bekçisi ateş ederek durdurdu

Babasını trans bireyin evinde öldürmüştü! Yeni gelişme

Babasını trans bireyin evinde öldürmüştü! Yeni gelişme

İmamoğlu uyardı: Suç işlemek anlamına geliyor

İmamoğlu uyardı: Suç işlemek anlamına geliyor

Adana'da çok acı olay... Annenin feryadı yürek yaktı

Adana'da çok acı olay... Annenin feryadı yürek yaktı

Mayolu poz verdi! Basenleri gündem oldu

Mayolu poz verdi! Basenleri gündem oldu

50 bin lira harcadı! Tam 10 yıldır topluyor

50 bin lira harcadı! Tam 10 yıldır topluyor

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Komik bayram mesajları ile sevdiklerinizi güldürün!

Komik bayram mesajları ile sevdiklerinizi güldürün!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Niğde için bayram namazı saati kaç?

Niğde için bayram namazı saati kaç?

Yüzyıllardır oradaydılar! İki mahalle başka yere taşınıyor

Yüzyıllardır oradaydılar! İki mahalle başka yere taşınıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Teslim olan terörist anlattı: İşkence ve infazlar başladı

Teslim olan terörist anlattı: İşkence ve infazlar başladı

Eren Bülbül'ün ailesinin buruk bayramı

Eren Bülbül'ün ailesinin buruk bayramı

İstanbul'da korkunç olay! Dengesini kaybetti, metrobüsün altında kaldı

İstanbul'da korkunç olay! Dengesini kaybetti, metrobüsün altında kaldı

Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de korkutan deprem

İstanbul'da minibüs takla attı: Yaralılar var

İstanbul'da minibüs takla attı: Yaralılar var

Son dakika! İstanbul Pendik'te orman yangını!

İstanbul'da orman yangını!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.